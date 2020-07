Heel wat ziekenhuizen overwegen om kraambezoek in de materniteit te beperken of zelfs volledig te verbieden. Door de coronacrisis was ­bezoek fel teruggeschroefd, en zowel de mama's als de ziekenhuizen hebben de ­positieve effecten daarvan gemerkt. Dat schrijven verschillende kranten vrijdag.

'De focus ligt nu meer op de hechting met het kind, het opstarten van de borstvoeding en de band met het gezin. Dat willen we ­behouden', zegt Marlene Reyns, voorzitter van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. Mama's die bevallen zijn tijdens de coronacrisis vonden het zonder bezoek ook veel aangenamer, volgens Reyns. 'Zeker zij die al eens bevallen waren, vertelden ons dat ze het nu veel beter vonden. Ik denk dat we mogen zeggen dat het in heel Vlaanderen zal worden doorgevoerd. Volgens mij is elk ziekenhuis ermee bezig. Alleen is het nog niet duidelijk wanneer en hoe het zal gebeuren.'

Ook binnen de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie worden de plannen besproken. 'Er is nog niets beslist, maar we zijn ermee bezig. Zeker is dat het een interessant discussiepunt zal worden', klinkt het. Met de vraag of het verbod ook zal gelden voor de grootouders en de peter en de meter, bijvoorbeeld. (Belga)

