In Merksem bij Antwerpen is woensdag de eerste 'River Skimmer' gelanceerd, een apparaat dat plastic opruimt uit rivierwater.

Jaarlijks belandt er zo'n 8 miljard kilogram afval in de oceanen, grotendeels via rivieren. De coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop door een toegenomen gebruik van mondmaskers, handschoenen en voedselverpakkingen.

De Belgische organisatie River Cleanup werkt al jaren aan schonere rivieren, onder meer door opruimacties met vrijwilligers te organiseren en bedrijven te sensibiliseren. Nu zet het ook in op technologische oplossingen: vandaag is de eerste 'River Skimmer' in België gelanceerd, aan de Oostkaai in Merksem.

Zwembad

Het apparaat ruimt 24 uur per dag, 7 dagen op 7 drijvend afval op. Het werkt net zoals een zwembadskimmer en zuigt het afval via openingen naar binnen. Daar zorgt de continue instroom van water voor een draaikolk, waardoor het afval niet kan ontsnappen. De skimmer zuivert 500 liter water per minuut, goed voor 800 kubieke meter per dag, of iets minder dan 300.000 kubieke meter per jaar.

'De combinatie van mens en technologie is een krachtige manier om dit probleem aan te pakken', zegt Thomas de Groote, oprichter van River Cleanup. Waar het handmatig opruimen van zwerfvuil vooral het bewustzijn verhoogt en een impact heeft op wat we kopen en verbruiken, is de inzet van technologie vooral gericht op het zo efficiënt mogelijk inzamelen van zwerfvuil, op een continue manier.

De skimmer in het dok in Merksem wordt nu enkele maanden getest. River Cleanup praat al met het agentschap de Vlaamse Waterweg over twee andere locaties: aan het MAS in Antwerpen en Dok-Noord in Gent.

