In Sarajevo wordt zondag de allereerste Pride parade van Bosnië gehouden. De LGBT-gemeenschap hoopt dat het evenement voor minder discriminatie zal zorgen.

Bosnië is het laatste van de landen van voormalig Joegoslavië dat een Pride evenement houdt. Net als in andere steden in de regio hebben organisatoren en deelnemers te kampen met bedreigingen. De voorbije twee jaar hadden de autoriteiten de Pride parade verboden. Nu heeft de politie ook protesten tegen het evenement toegelaten. De groepering Svjetlost (Licht) heeft alvast opgeroepen tot protest tegen de 'onwaarden van de LGBT-gemeenschap'.

'Omdat de LGBT-gemeenschap onlangs geclaimd heeft dat de burgers van Sarajevo haar steunen, willen wij met een vreedzame mars de boodschap geven dat we hen niet steunen.' Svjetlost waarschuwde de organisatie van de Pride om 'de tolerantie van de burgers van Sarajevo niet te testen'.