Voor de derde keer organiseert GeboorteBeweging de actie #genoeggezwegen. Deze keer roepen ze vrouwen op direct een kaartje te sturen naar de zorgverlener waar ze een negatieve bevalervaring bij opdeden.

Een op de vijf vrouwen heeft te maken met obstetrisch geweld: ze worden mishandeld, gekleineerd of voelen zich gedwongen tijdens hun bevalling. 'Het heeft niks te maken met hoge verwachtingen of een onrealistisch romantisch beeld van bevallen, zoals vaak gezegd wordt, maar met het schenden van basale mensenrechten. Het gebeurt, elke dag, in talloze bevalkamers door heel het land', vertelt Marjolein.

De Stichting GeboorteBeweging, die de actie organiseert, geeft deze vrouwen voor de derde keer een podium om hun verhaal te delen. Voorgaande edities gaven honderden vrouwen gehoor aan deze oproep. Vanaf 25 november kan elke vrouw via de website geboorteweging.nl haar eigen ervaring insturen. Op 10 december - Dag van de Mensenrechten - worden alle kaarten door vrijwilligers met de hand geschreven en gestuurd naar praktijken en ziekenhuizen door Nederland en België. 'We horen van zorgverleners vaak: "Wat erg, maar gelukkig komt dat bij ons niet voor"', zegt Marjolein van Gelderen, voorzitter van GeboorteBeweging. 'Als ze straks direct post krijgen, kunnen ze dat niet meer zeggen.'

