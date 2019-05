Een tiener op het hart drukken dat hij zijn passie moet vinden, is niet het beste advies. Dat blijkt uit een aantal studies van onderzoeker Paul O'Keefe en zijn collega's.

'Wat jij moet vinden, is je passie.' De man kijkt zijn beduusde zoon nadrukkelijk aan, alsof hij wil zien of de boodschap aankomt. Ik sta net voor hen in de koffierij in de Leuvense Universiteitshal, terwijl mijn metekind twee vrije stoeltjes zoekt. Een verdieping hoger is er een infobeurs voor wie een studierichting moet kiezen. Het metekind heeft haar passie nog niet gevonden, al weet ze wel wat ze niet wil. Niets met mensen. Een koffie later wil ze weten of ik altijd al droomde van een job als journalist en schrijver. Het antwoord is nee. Ik kom uit een omgeving waar kinderen die het goed deden op school leerkracht of politieagent werden. Dat ik ook iemand kon worden die de krant die ik las o...