'Het gaat niet goed met de eerstejaars.' Dat besluit de Studentenraad van de UAntwerpen na een bevraging over het mentale welbevinden bij 726 generatiestudenten. Drie op de vier studenten voelen zich vermoeid, gestresseerd, onzeker of bezorgd, een op de zeven eerstejaars worstelt ernstig met donkere gedachten.

De Studentenraad UAntwerpen bevroeg 726 generatiestudenten - studenten die voor het eerst aan een opleiding hoger onderwijs zijn begonnen - naar hun ervaringen met de start van dit academiejaar. De enquête leverde een volgens de studentenraad zorgwekkend resultaat op. Meer dan drie op de vier studenten gaven aan de laatste 24 uur zich vermoeid (82 procent), gestresseerd (80 procent), onzeker (79 procent) en/of bezorgd (74 procent) gevoeld te hebben. Enkel een kleine meerderheid van de bevraagden (54 procent) gaf aan zich gelukkig gevoeld te hebben in de afgelopen dag. Een op de zeven studenten gaf aan ernstig te worstelen met donkere gedachten.

De coronamaatregelen veroorzaakten ook een verandering in levenspatroon. De generatiestudenten slapen minder (58 procent), eten ongezonder (40 procent) en spenderen meer tijd op sociale media (43 procent). Ze geven bovendien aan het moeilijk te hebben met het maken van sociale contacten. In het bijzonder maakt de studentenraad zich zorgen over de examenperiode, waarin studenten sterk leunen op een netwerk van sociale contacten.

Geen netwerk

'Onze resultaten zijn duidelijk: dit netwerk is er niet voor generatiestudenten. Studentenraad UAntwerpen waarschuwt voor verregaande gevolgen gedurende examens en andere veeleisende periodes vanwege dit gebrek aan contacten tussen generatiestudenten.' Daarom vraagt de studentenraad de universiteiten en hogescholen om extra inspanningen om eerstejaars te ondersteunen. Het gaat over momenten om sociale contacten binnen het onderwijskader te stimuleren, blijvende inzet op live lessen en het in het licht zetten van studentenvoorzieningen. Daarnaast moeten onderwijsinstellingen in de communicatie naar generatiestudenten zo veel mogelijk focussen op een toekomstperspectief.

75 procent gaf overigens wel aan dat de inspanningen van de UAntwerpen op dit moment voldoende tot toereikend waren.

De Studentenraad UAntwerpen bevroeg 726 generatiestudenten - studenten die voor het eerst aan een opleiding hoger onderwijs zijn begonnen - naar hun ervaringen met de start van dit academiejaar. De enquête leverde een volgens de studentenraad zorgwekkend resultaat op. Meer dan drie op de vier studenten gaven aan de laatste 24 uur zich vermoeid (82 procent), gestresseerd (80 procent), onzeker (79 procent) en/of bezorgd (74 procent) gevoeld te hebben. Enkel een kleine meerderheid van de bevraagden (54 procent) gaf aan zich gelukkig gevoeld te hebben in de afgelopen dag. Een op de zeven studenten gaf aan ernstig te worstelen met donkere gedachten.De coronamaatregelen veroorzaakten ook een verandering in levenspatroon. De generatiestudenten slapen minder (58 procent), eten ongezonder (40 procent) en spenderen meer tijd op sociale media (43 procent). Ze geven bovendien aan het moeilijk te hebben met het maken van sociale contacten. In het bijzonder maakt de studentenraad zich zorgen over de examenperiode, waarin studenten sterk leunen op een netwerk van sociale contacten. 'Onze resultaten zijn duidelijk: dit netwerk is er niet voor generatiestudenten. Studentenraad UAntwerpen waarschuwt voor verregaande gevolgen gedurende examens en andere veeleisende periodes vanwege dit gebrek aan contacten tussen generatiestudenten.' Daarom vraagt de studentenraad de universiteiten en hogescholen om extra inspanningen om eerstejaars te ondersteunen. Het gaat over momenten om sociale contacten binnen het onderwijskader te stimuleren, blijvende inzet op live lessen en het in het licht zetten van studentenvoorzieningen. Daarnaast moeten onderwijsinstellingen in de communicatie naar generatiestudenten zo veel mogelijk focussen op een toekomstperspectief. 75 procent gaf overigens wel aan dat de inspanningen van de UAntwerpen op dit moment voldoende tot toereikend waren.