Nathalie Cardon vindt niks te banaal voor een goed verhaal.

Ik heb niks met Tournée Minérale. Voilà, het is eruit. Met mijn twee glazen per week voel ik niet de drang om 'af te kicken', dus aan de gesprekken over water dat niet smaakt en aftellen tot maart kan ik geen boeiende bijdrage leveren. Soms overvalt me de misplaatste gedachte: georkestreerde groepsgebeurens, het heeft toch ook niet altijd zó gezellig uitgepakt in de loop der geschiedenis? Natuurlijk wil ik geen spelbreker zijn. Het basisprincipe steun ik van harte. Ik zal simpelweg van mijn aversie tegen themamaanden af moeten. Daarom ben ik maar zelf beginnen nadenken over hoe we het jaar rond heilzame projecten kunnen aanvatten. Maart zou ik behouden voor de Dagen Zonder Vlees. Voor wie zich na twee groenteschotels veganist noemt en aanhoudend loopt te toeteren 'hoe je in godsnaam nog feta kunt eten', kunnen we deze maand ook omdopen tot Dagen Zonder Vingerwijzen. Leuker voor iedereen, en een mooie aanloop naar April: de maand zonder sociale media. Terwijl de zon zich voor het eerst laat zien, smelt de zelfstoef waar je bij staat. Die werkpromotie interesseert toch vooral onze ouders. En waarom je lief nog opdragen honderd foto's van je te nemen terwijl je een palmboom knuffelt, als niemand met duimen of hartjes strooit? Van lief gesproken, in mei doen we het zonder. Ja, je leest het goed, wie een koppel vormt splitst zich eenendertig dagen op en trekt tijdelijk bij iemand anders in: perfect om te beseffen wat voor parel je die hele pandemie in huis had of juist te besluiten dat je de versmachtende lockdownruzies niet meer pikt. Een toptijd voor singles. Waarna iedereen met frisse zin aan de Zomer Zonder Vliegen begint, oftewel juni, juli en augustus. Met de trein naar Westende. Kwestie van mentaal voorbereid te zijn als ze ons nog eens 'alles afpakken'. Met een beetje geluk wil een local met je op de foto.Voor we het weten is het september. Een Herfst Zonder Haat. Gedaan met stuurs naar de grond kijken bij het kruisen van een andere mensachtige. Wie de vriendelijke goeiedag niet beheerst, gaat op les bij Dieter Coppens. We roepen vrolijk 'dat kun jij toch niet helpen' als iemand tegen ons aanbotst en zingen gezamenlijk Iedereen is van de wereld. Redelijk verregaand, maar Oktober Zonder Masker staat dan weer voor de deur, hét moment om onverbloemd de waarheid te spreken tegen al wie daarom vraagt. Zo kan het gebeuren dat de presentator van een cultuurprogramma losjes 'ik heb je boek níét graag gelezen' laat vallen. De kennis die koket wil weten of ze 'toch niet zaagt?' mag je deze keer gerust vertellen dat ze 'wat op het narcistische spectrum zit'.Persoonlijk kijk ik het meest uit naar november. De Maand Zonder Mening lijkt me heerlijk. Al wie geen expert in iets is, houdt zijn mond over het desbetreffende thema. Vaccinoorlogen kennen een staakt-het-vuren. Niemand hoeft nog met het mes op de keel te kiezen of hij de laatste Stromae-stunt nu gruwelijk commercieel dan wel het werk van God Zelf vindt. December is al helemaal een feest: in de Maand Zonder Numerieke Meerderheid blijkt het WK voetbal niet meer zendtijd te krijgen dan de repetities van het Ballet van Vlaanderen. Niels Destadsbader recht op een Sportpaleis? Dan óók die panfluitgroep uit Ecuador. Verstokte fans veranderen verplicht van genre.En zo komen we terug bij januari. Bij deze verklaard tot de Maand Zonder Voornemens. Tijd om totaal niet aan onszelf te werken. Best beangstigend in het begin. Níét gaan halterliften om vijf uur 's morgens, dat boek met de '100 dingen die succesvolle mensen doen' gewoon dicht laten, dagenlang niet in je kracht gaan staan. Maar na wat oefening moet het te doen zijn, om die post-it met 'je bent een topper' op de spiegel te vervangen door eentje met 'ça va nog'. Willen is kunnen. Ik geloof erin.