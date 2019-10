Twaalf lesuren, twaalf specialisten, een onderwerp: binnenkort organiseert VUB een sekslesmarathon. Initiatiefnemer en professor wetenschapsfilosofie Gustaaf Cornelis legt uit waarom.

Seks zit ook vandaag nog te veel in de taboesfeer. Dat zou je misschien niet zeggen, als je de media erop naslaat. Die barsten immers van de seksgerelateerde onderwerpen. Denk maar aan adviezen over hoe je het best omgaat met je kinderen die porno kijken. Of aan Rika én Goedele die je op een fijne en ongedwongen manier met talloze seksuele problemen helpen omgaan. Of aan de kritiek op religieus geïnspireerde veroordelingen omwille van seksuele geaardheid of het plegen van illegale abortus. Het lijkt erop dat van taboe al lang geen sprake meer is. Waarom dan nog een lesmarathon op een universitaire campus waar twaalf experten twaalf uur lang doceren over seks?

Er wordt inderdaad veel over seks gepraat, maar dan gaat het vaak vooral over de negatieve kantjes aan seks of de gore zaken - of beter: dat wat de goegemeente als zodanig beschouwt. Maar daarnaast zijn er nog heel wat thema's die in de taboesfeer blijven hangen. We durven maar weinig spreken over het esthetische genot, of over wat kan en mag, voorbij het louter technische dat de voortplanting betreft. We beseffen vooral nog te weinig dat iedereen, jong en oud, van welke geaardheid of in welke vorm ook, de vrije keuze heeft om te vrijen. We praten maar heel zelden over het alledaagse, het persoonlijke.

'Een lesmarathon over seks? Waar is dat nu weer voor nodig?'

En dat is zonde, want door onwetendheid doen er nogal wat foute ideeën omtrent seks de ronde. De basiskennis die op school wordt aangeboden aan jongeren betreft voornamelijk de mechanische en klinische aspecten, terwijl de media vooral oog hebben voor de extremen. Het gevolg is dat vrijuit en vrolijk spreken over seks niet iedereen gegeven is. Dat hoeft ook niet, maar iedereen zou er wel voldoende kansen toe moeten krijgen. De basisvoorwaarde voor een open communicatie is dat iedereen moet beschikken over adequate informatie. Nu denken velen al te snel het allemaal al te weten en dat er daarom verder niets hoeft gezegd te worden. Mis dus: seks is heel normaal, maar verre van banaal.

Tijdens de lesmarathon die de VUB organiseert spannen twaalf experten zich in om aan jongeren vanaf vijftien uit te leggen hoe belangrijk het is om van seks te genieten en wat een mens maar beter kan weten om dat te kunnen doen. De sprekers zijn mannen en vrouwen van diverse geaardheden en leeftijden, rolmodellen die voortdurend willen weten en die vrijuit spreken. 'Teach as you preach' heet dat. En ze hebben het over de juridische, ethische, religieuze, filosofische en zelfs de wiskundige aspecten van de seksualiteit. Dat klinkt allemaal erg serieus en dat is het ook: seks is dan wel alledaags (of beter, het zou alledaags moeten zijn), toch moet het met respect en diepgang worden behandeld. Dat doen alle sprekers niet alleen met bevlogenheid en kennis van hun specifieke materie, maar ook met gevoel voor humor. Ook dat is een kenmerk van het alledaagse: er mag gelachen worden, ook tussen de lakens.

Universitaire campussen staan open voor iedereen die kennis wil verwerven - over wat dan ook, zelfs over seks

En waarom moet dat dan op een universiteit? Door een dergelijk initiatief daar te laten plaatsvinden, geven we het signaal dat de seksuele beleving op een wetenschappelijk manier bestudeerd wordt. Het beeld dat universiteiten onderzoek plegen naar zaken die voor iedereen ver van het bed liggen, is ook meteen bijgestuurd. Ten slotte mag het duidelijk zijn dat de universitaire campussen open staan voor iedereen die kennis wil verwerven - over wat dan ook, zelfs over seks.

Het format van een lesmarathon is voor universiteiten best wel nieuw te noemen. Lesmarathons vragen een grote inspanning van lesgevers: precies in drie kwartier op uiterst onderhoudende wijze wetenschappelijke resultaten inzake een complexe materie op een zeer bevattelijke manier overbrengen. Maar vooral het publiek dat de hele sessie uitzit, wordt op de proef gesteld. Marathons zijn - in de sport, maar ook in de afgeleide vorm - extreem. Marathons uitlopen of uitzitten geeft een bevredigend gevoel, en deelnemers mogen best wel trots zijn op zichzelf. Los daarvan is een lesmarathon een mooie gelegenheid om een thema op twaalf zeer verschillende wijzen benaderd te zien. De compactheid levert een hoog rendement op - het publiek legt meteen verbanden - zodat het engagement van alle betrokkenen wordt beloond. Een uitgesproken seksuele beleving is voor iedereen bevredigend.