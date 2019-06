David Chariandy onderzoekt in zijn boekje 'I've been meaning to tell you' wat het betekent om mens te zijn en doet dat volgens onze redactrice Nathalie Le Blanc op excellente wijze.

Sommige herinneringen zetten zich vast in je lijf, je kunt ze later bijna exact oproepen. Pirouettes draaien in een door mijn oma gemaakt jurkje is er zo eentje. De rok was een perfecte cirkel, waardoor die zoals bij een dansende derwisj omhoog zwierde als ik ronddanste. Jammer genoeg hangt er een tweede herinnering aan vast. Ik was te enthousiast, vond een van mijn klasgenootjes: 'Is dat een Antwerpse jurk, misschien?' Het lijkt onschuldig, maar het was een verwijt vol dedain dat als een scalpel in zacht vlees sneed. Mijn ouders woonden in Antwerpen, maar omdat er geen kinderopvang was met dezelfde lange uren als hun ploegendiensten, woonde ik bij mijn oma aan zee. Een jong koppel dat naar De Grote S...