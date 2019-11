'Bij gebrek aan betrouwbaar vergelijkingsmateriaal s ook een in alle opzichten normaal exemplaar vaak een bron van onzekerheid, schaamte en pretbederf', schrijft Knack Weekend-redacteur Wim Denolf.

Dat in een hedendaagse fictiereeks over tieners en hun existentiële crisissen ook seks aan bod komt: het zou er nog aan ontbreken. Maar ook doorgewinterde HBO-fans kijken op van het mannelijk naakt in Euphoria, de jongerenserie van het moment. Zo zwiepen in een van de meest besproken scènes van 2019, een kleedkamertafereel, een dertigtal piemels in beeld. Stompjes, potloden, kronkelaars, zware gevallen: het hangt er allemaal maar wat bij. Niet om de aantrekkingskracht of de agressie van de snaken in de douche te benadrukken - dat soort frontaal naakt is ook een ding op betaalzenders en streamingdiensten - maar omdat het hoofdpersonage met een trauma worstelt en het onderonsje zijn...