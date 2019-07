Elk jaar daagt OVAM studenten uit om een product te ontwerpen dat de wereld positief verandert. De winnaars krijgen een geldprijs van 1000 euro en een individuele begeleiding door Flanders DC. Inschrijven kan nog tot 4 juli.

De Ecodesign Award is een designprijs voor producten of diensten ontwikkeld volgens de principes van ecodesign of met een positieve maatschappelijke impact. Met deze wedstrijd gaat OVAM op zoek naar jong talent dat de toekomst van ecodesign kan verzekeren.

Een jury van experts en professionelen reikt prijzen uit in de categorieën 'Problem solving' en 'Everyday life'. Daarnaast kan je ook een publieksprijs wegkapen. De doelgroep? Student-designers die een product ontwerpen dat duurzaamheid een nieuwe invulling geeft. Je weet maar nooit, misschien prikkelt jouw innovatief idee de jury en geven ze je de kans om je concept, onder begeleiding van Flanders DC, verder uit te werken en in de markt te zetten.

Heb jij een fantastisch, wereldverbeterend idee? Rep je dan naar de website van de Ecodesign Award en schrijf je in. De deadline is 4 juli.

Laat je alvast inspireren door de podcast 'Het product dat de wereld verandert'. In deze aflevering legt Tom Duhoux van HNST uit hoe hij zijn duurzame denimlabel is gestart en waarom hij zonder achtergrond in de mode toch de mode-industrie wilde veranderen.