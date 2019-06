De Free Tap Water App is een applicatie voor Apple en Android die aangeeft welke restaurants in België gratis kraantjeswater aanbieden. Ondertussen staan er al meer dan 400 restaurants op de kaart.

Uit een poll van de organisatie bleek dat 58 procent van de deelnemers zijn verbruik van plastic flesjes het laatste jaar heeft verminderd of zelfs volledig vervangen heeft door een drinkbus. Maar hoe zit dat nu met de glazen en plastic flesjes in restaurants?

De flesjes water die we op restaurant bestellen, kosten ons niet keer op keer geld maar zijn ook zeer milieuvervuilend. De flesjes zorgen voor plasticvervuiling, het vervoer ervan zorgt voor koolstofemissie en het recyclen verspilt veel water en energie. En dit terwijl we in andere landen op restaurant standaard een kan met kraantjeswater op tafel hebben staan. Zelfs bij wereldwijde ketens zoals Starbucks of Burger King kunnen we in het buitenland wel kraantjeswater verkrijgen, terwijl dit bij een Belgische Starbucks niet het geval is.

Het is niet helemaal duidelijk of het in België gaat om een culturele of politieke kwestie. Er gaan ook mythes rond dat ons kraantjeswater zou kunnen zorgen voor nierstenen. Een verhaal dat sterk ontkend werd door nefroloog Norbert Lameire in het artikel dat hij voor de campagne schreef. Volgens hem zou het 'harde' kraantjeswater van België zelfs nierstenen voorkomen.

Tachtig procent van de deelnemers van de poll gaf toe zich oncomfortabel te voelen bij het vragen naar kraantjeswater in een Belgisch restaurant. Daarom lanceert Free Tap Water Belgium nu een app die aangeeft in welk restaurant je er gerust naar kan vragen en waar je het ook zonder probleem zal krijgen.

De oprichters hopen in de toekomst nog veel meer adresjes te kunnen toevoegen aan hun applicatie en ze ontwikkelen milieuvriendelijke stickers van hun logo voor de restaurants die gratis kraantjeswater aanbieden. Als gebruiker van de applicatie kan je ook suggesties doen voor restaurants die nog niet vermeld zijn, maar wel gratis kraantjeswater aanbieden.

De applicatie is beschikbaar voor Apple en Android.