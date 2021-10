Door de pandemie dreigen meer dan drie miljoen kinderen extra in een kindhuwelijk gedwongen te worden. De oorzaken: toegenomen armoede en honger, in combinatie met de sluiting van scholen.

De Verenigde Naties waarschuwen al langer dat de pandemie armoede in de hand werkt en zo indirect ook het aantal kindhuwelijken kan doen toenemen. Een nieuw rapport van World Vision International giet die impact in harde cijfers: 3,3 miljoen kinderen extra dreigen in een kindhuwelijk terecht te komen.

Armoede en honger zijn belangrijke oorzaken: een kind dat met honger gaat slapen heeft gemiddeld 60 procent meer kans om uitgehuwelijkt te worden. In 2020 werd de grootste groei in kindhuwelijken in 25 jaar opgetekend. Tussen maart en December 2020 verdubbelde het aantal kindhuwelijken zelfs in veel gemeenschappen

Onderwijs

'Ondanks de belofte van de internationale gemeenschap om kindhuwelijken te stoppen tegen 2030 als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsagenda, blijft de vooruitgang erg traag', zegt Dana Buzducea van World Vision International. 'Omdat de pandemie de honger en armoede heeft doen toenemen, en tegelijk de toegang tot onderwijs heeft verminderd, groeit de kans dat meisjes worden uitgehuwelijkt als kindbruid. Opnieuw zijn het kinderen die de grootste gevolgen van de crisis dragen: veel kinderen zullen hun kans op onderwijs missen en gedwongen worden om een man te huwen, die soms tweemaal zo oud is.'

Ook de sluiting van scholen heeft daar veel mee te maken: kinderen die geen school lopen, hebben 3,4 keer meer kans om uitgehuwelijkt te worden. 'Vijf miljoen meisjes van lagere- en middelbare schoolleeftijd dreigen hun onderwijs te missen als gevolg van covid-19', zegt Buzducea. 'Die meisjes lopen een hoog risico om uitgehuwelijkt te worden.'

Oorzaken aanpakken

Volgens World Vision moeten de onderliggende factoren achter kindhuwelijken worden aangepakt, waaronder honger, armoede en toegang tot onderwijs. 'Regeringen over de hele wereld zijn vooral gericht op de economische gevolgen van covid-19, maar ze moeten ook een prioriteit maken van de bescherming van de meest kwetsbare kinderen ter wereld voor de naschokken van de pandemie', zegt Buzducea. 'We kunnen niet toelaten dat miljoenen kinderen gedwongen worden tot een huwelijk, omdat hun ouders door toegenomen armoede en honger voor de keuze staan welk kind ze nog kunnen houden en voeden, en welk kind ze moeten uithuwelijken. Voedsel en onderwijs voor iedereen in de wereld is mogelijk, zonder daarbij kinderen te dwingen te huwen om te overleven.'

