Met enkele simpele aanpassingen, besparen ruim drieduizend Vlamingen miljoenen liters water. Het gaat dan niet enkel om de gekende tips, zoals korter douchen, maar ook door minder eten te verspillen en vaker vegetarisch te koken kan je water besparen. Zo bericht de ngo Join For Water.

De hittegolf doet ons opnieuw nadenken over de droogte in Vlaanderen. Als we willen dat er in de toekomst water uit de kraan blijft komen, zullen we onze levensstijl moeten aanpassen, stelt de ngo Join For Water.

Met de hulp van www.watertelt.be hebben al meer dan drieduizend Vlamingen het engagement aangegaan om enkele aanpassingen door te voeren en zo waterverspilling tegen te gaan. De ngo rekende uit dat deze mensen samen zo'n 320 miljoen liter water per jaar kunnen besparen, wat goed is voor 128 olympische zwembaden. De campagne van de Belgische ngo Join For Water gaat verder dan spaartoiletten, het gras minder besproeien en kortere douches.

Indirect waterverbruik hoger dan je denkt

Via de calculator op de site van Water Telt kan je je eigen watervoetafdruk berekenen. Die voetafdruk geeft niet alleen aan hoeveel water er uit onze kraan komt (ons direct waterverbruik), maar ook hoeveel water er nodig is om ons voedsel, kleding, spullen en energie te produceren (ons indirect waterverbruik).

'We zijn ons er vaak niet van bewust, maar dagelijks verbruiken we tot 70 keer meer water dan het water dat we thuis uit de kraan zien stromen. Willen we water wereldwijd beschikbaar houden voor toekomstige generaties, dan zullen we er heel wat zuiniger moeten mee omspringen,' vertelt Dries Moorthamers van Join For Water.

De Vlaming verbruikt zo'n 100 liter kraantjeswater per dag terwijl onze gemiddelde watervoetafdruk - met maar liefst 7.400 liter per dag - een heel pak hoger ligt. Dit is bovendien ook nog eens vierduizend liter meer dan het wereldwijde gemiddelde.

Natuurlijk zijn we als individu niet alleen verantwoordelijk voor het terugdringen van waterverspilling. Toch kunnen enkele simpele aanpassingen een groot verschil maken. Zeker wanneer we de handen in elkaar slaan en allemaal ons steentje bijdragen. Wat vaker lokaal en plantaardig eten is al een erg goede stap in de juiste richting. Minder, maar kwalitatiever en duurzamer shoppen ook.

