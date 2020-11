Je geplande museumbezoek in het water zien vallen? Redacteur Jorik Leemans zocht voor jou naar coronavrije alternatieven.

1. knutselen met Matisse

Hoe zou Henri Matisse zich bezighouden tijdens een lockdown? De Londen Drawing Group tracht een antwoord te bieden tijdens de workshop Painting with Scissors. Het Londense kunstcollectief gidst je via een weblink door de wondere wereld van de Franse kunstschilder, waarbij je je eigen werk creëert met behulp van een schaar, papier en wat natuurlijke materialen zoals bladeren en bloemen. Er toonden via Facebook intussen al 1,8 miljoen mensen interesse.

Painting with Scissors (vrije bijdrage), londondrawinggroup.com

2. puzzelen met Magritte

Om je blind te staren op het urinoir van Marcel Duchamp of urenlang te zoeken naar de smeltende uurwerken van Salvador Dalí hoef je echt niet naar een museum af te zakken. De Belgische illustrator Brecht Vandenbroucke puzzelde een leuke zoekplaat ineen waarop hij 's werelds bekendste surrealisten samenbracht. Ontdek op deze puzzel van duizend stukjes het werk van onder meer Kahlo, Man Ray en Magritte. Ceci n'est pas un puzzle.

The Dream of Surrealism (18 euro), stadleest.be

2. © GF

3. Dineren met Tiravanija

Om de werking van het Museum Dhondt-Dhaenens te ondersteunen stond er een kunstveiling in de steigers met werk van 35 verschillende kunstenaars. Nu de nieuwe lockdown roet in het eten gooit, komt het museum met een alternatief op de proppen. Samen met de Thaise kunstenaar Rirkrit Tiravanija organiseert het een take-outgala waarbij je 9 dimsums krijgt in een herbruikbare doos met een monogram van de artiest. Nadien volgt een exclusief onlinegala.

Take-Out Gala (500 euro), 14 november, museumdd.be

3. © GF

