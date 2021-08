In augustus slaat sociaal kunstenaar Lies Van Assche, de bezielster van DOEK vzw, samen met haar borduurmeesters Nadia Mohmand en Saleha Mohmand de tenten op tussen de beelden van het Middelheimmuseum. Ze nodigt iedereen uit om mee te borduren aan een stadskaart. Ervaring is niet nodig.

Zin om een persoonlijk verhaal te delen op originele wijze? Trek dan naar het Middelheimmuseum in Antwerpen en borduur mee aan de stadskaart van DOEK, gemaakt uit oude tafellakens. Onder de noemer STST2.0 gaat Lies Van Assche op zoek naar stadsbewoners die samen met haar en borduurmeesters Nadia Mohmand en Saleha Mohmand willen borduren aan een stadskaart uit textiel. Met naald en draad verweven alle deelnemers hun verhalen op het doek en zo ook met elkaar.

Iedereen textielkunstenaar en verhalenverteller

Trek naar het Middelheimmuseum, haal een borduurpakketje op en ga aan de slag. Iedereen is welkom in het park om zijn of haar persoonlijk verhaal te delen op de stoffen kaart. Ervaring is niet nodig om mee te kunnen borduren aan dit nomadische stadsdoek. Al doende leert men.

Heel augustus evolueert het doek dankzij de deelnemers van tafellaken tot collectief, verhalende stadskaart waarop getuigenissen van ontmoetingen, gesprekken, herinneringen en persoonlijke verhalen samengebracht worden.

Praktisch Het basiskamp deze zomer is de educatieve ruimte van het Middelheimmuseum. Hier kan je de kaart als work-in-progress bekijken en er mee aan borduren. Iedereen kan deelnemen, voorkennis is niet nodig. Je krijgt hulp van ervaren borduursters uit de DOEK-community. Meedoen kost je niets, behalve tijd. Pik een borduurpakketje en een zitlaken op en vlei je met bekenden of onbekenden neer tussen de beelden van het park. Wanneer? - 12, 13, 14, 15 augustus - 19, 20, 21, 22 augustus - 26, 27, 28, 29 augustus Telkens van 13u00-17u00 Na de zomer in het basiskamp Middelheimmuseum, trekt het project nomadisch verder naar andere publieke locaties doorheen de stad.

Zin om een persoonlijk verhaal te delen op originele wijze? Trek dan naar het Middelheimmuseum in Antwerpen en borduur mee aan de stadskaart van DOEK, gemaakt uit oude tafellakens. Onder de noemer STST2.0 gaat Lies Van Assche op zoek naar stadsbewoners die samen met haar en borduurmeesters Nadia Mohmand en Saleha Mohmand willen borduren aan een stadskaart uit textiel. Met naald en draad verweven alle deelnemers hun verhalen op het doek en zo ook met elkaar. Trek naar het Middelheimmuseum, haal een borduurpakketje op en ga aan de slag. Iedereen is welkom in het park om zijn of haar persoonlijk verhaal te delen op de stoffen kaart. Ervaring is niet nodig om mee te kunnen borduren aan dit nomadische stadsdoek. Al doende leert men.Heel augustus evolueert het doek dankzij de deelnemers van tafellaken tot collectief, verhalende stadskaart waarop getuigenissen van ontmoetingen, gesprekken, herinneringen en persoonlijke verhalen samengebracht worden.