Louis Theroux (49) heeft net een autobiografie uit, Geen taboe voor Theroux. Daarin maakt de BBC-journalist de balans op en belicht hij in zijn wereldberoemde, ontwapenende stijl zijn eigen successen en twijfels.

Soms zijn foute beslissingen de beste. Ze doen je beseffen wat je wél wilt of storten je in een avontuur. Toen ik op mijn 21ste impulsief naar San Jose verhuisde, bleek dat een saaie stad te zijn. Maar ik werd er uiteindelijk opgepikt door Michael Moore, die me op het scherm bracht. De lopende band van mijn carrière was vertrokken, en het lukte me er lang genoeg op te blijven zitten tot ik ongeveer doorhad hoe het in mijn vak moet.

...