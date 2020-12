Van het kopieergedrag van Virgil Abloh tot de hype rond hard seltzen: we schreven dit jaar niet enkel over corona. Vijftien stukken uit 2020 die het (her)lezen waard zijn.

Wordt er te veel gekopieerd in de mode? Dat is de vraag die modejournalist Jesse Brouns stelde aan Walter Van Beirendonck. De Belgische ontwerper zag met lede ogen aan hoe Virgil Abloh welhaast schaamteloos een van z'n designs leek te kopiëren tijdens een show voor Louis Vuitton. Dit artikel werd opgepikt door de New York Times en een hoop andere internationale media, tot zelfs Kanye West zich ermee ging bemoeien. Zonder twijfel het meest spraakmakende modeverhaal van het jaar.

Van moon milk drinken tot elke dag vitamines slikken, allerlei middeltjes zouden het immuunsysteem 'boosten'. Maar kan dat wel? En zo ja, hoe moet dat dan? Door de coronacrisis raakten we collectief geïntrigeerd door ons immuunsysteem en hoe we kunnen versterken. In dit stuk leggen we je uit wat je daarvoor wel of net niet moet doen.

De natuur intrekken voor een verkwikkende vakantie? We doen het nu meer dan ooit. De aantrekkingskracht van een verblijf in een houten boshutje is dan ook gigantisch, maar waar komt die hype vandaan? Twee redactrices trokken zelf het bos in en vroegen het aan experts.

Les Cabanes de Rensiwez in Houffalize. © Les Cabanes de Rensiwez

16:8, 5:2, Alternate Day fasting: ze zijn razend populair, de diëten waarbij je uren of dagen minder of niets eet. Maar zijn de formules een gezonde grote schoonmaak of de zoveelste dieethype? Dit heldere stuk ontkracht enkele hardnekkige mythes rond populaire diëten. Een must read vóór je jezelf opnieuw voorneemt om een paar kilo's kwijt te spelen in het nieuwe jaar.

Opvoeden is vandaag een stuk ingewikkelder dan vroeger. Maar zijn we nu met z'n allen te hard aan het 'helikopteren' geslagen? Volgens experts loopt het zo'n vaart niet. 'Het is bon ton om stenen te gooien naar ouders, maar de meesten doen gewoon hun best.' Een stuk voor alle ouders die weleens aan zichzelf twijfelen.

Het drijft slaapdeskundigen weleens tot wanhoop: dat zoveel mensen nog altijd de regels van een goede slaaphygiëne niet kennen of ze simpelweg koppig negeren. Daarom: negen verrassende én klassieke inzichten die je aan een betere slaap helpen. Handig om in het achterhoofd te houden bij het maken van goede voornemens.

© ELENIA BERETTA

Hard seltzer, ofwel alcoholhoudend bruiswater, wordt de nieuwe hype. Dat zeggen niet wij, maar enkele marketeers met voelsprieten in Amerika. Wat is het en is het een boot die je (niet) wil missen? Culiredactrice Eva Kestemont neemt het verschijnsel kritisch onder de loep en vertelt je waarom je dit al dan niet op je bubbelfeestje wil inschenken met oudjaar.

De controversiële Victoria's Secret Angels maakten plaats voor lingeriemodellen die dikker, diverser en opvallend gewoner zijn. Schoonheid werd menselijker en voor bh's werd comfort troef. In dit stuk leggen ze uit hoe onze kijk op het vrouwenlichaam veranderd is en hoe dat hun ontwerpproces beïnvloedt.

De vrouw op haar rug en de begeleidende arts tussen haar benen: dat is het typische beeld van een bevalling. © Getty

De coronacrisis legt heel wat pijnpunten bloot in onze maatschappij. Een daarvan is het hoge aantal moeders dat allesbehalve positief terugdenkt aan haar bevalling. Dat wil de pas opgerichte beweging Samen voor Respectvolle Geboorte veranderen. 'Obstetrisch geweld is een vorm van mishandeling en zou verboden moeten worden.' Vroedvrouwen en moeders getuigen over wat er zoal misloopt.

De een draagt zijn mondmasker onder de neus, de ander gooit zomaar een papiertje op straat. Zeg je daar iets van? En hoe zeg je dat dan? Welkom in de minicursus 'andere mensen vriendelijk terechtwijzen'. Een vaardigheid die ook na de coronacrisis van pas zal komen.

Zolang sociale afstand een ding blijft, is rondlopen met vettig haar niet zo'n ramp. Het ideale moment om ons haar te trainen om wat minder snel vettig te worden. Maar is het mogelijk om een frisse haardos te krijgen zonder dagelijks met shampoo aan de slag te gaan? Onze redactrice nam de proef op de som, experts leggen uit waar je best op let bij het uitkiezen van shampoo.

© Jan Verlinde

Een van de mooiste pakketbootvilla's van ons land, Villa Gaverzicht, schittert dankzij zijn Franse bewoner weer in vol ornaat. In dit stuk kan je er ongegeneerd binnenkijken en dat deden jullie dit jaar massaal. Welkom in de Waregemse versie van Villa Cavrois, featuring Marcel Vanthilt.

We doen het elke dag, de hele dag, zou je denken: luisteren. Maar is dat wel zo? De Amerikaanse auteur Kate Murphy twijfelt daaraan in haar boek Je luistert niet. We zijn de kunst van het luisteren aan het verliezen en dat is slecht nieuws, zeker in coronatijden. Dit artikel legt onze luisterproblemen bloot en legt uit hoe je het beter kan doen in de toekomst.

Te voet, in een vrachtwagen, met de boot om uiteindelijk met de trein aan te komen in Brussel-Noord: Mohammad en Obaidullah nemen ons mee op hun tocht als vluchteling van hun moederland naar België. 'Ik was bang, maar door te vluchten kon ik tenminste hoopvol kijken naar de toekomst.' Een moedig, eerlijk en open kijk in het hoofd van twee mensen die alles achterlieten om naar België te komen.

Reizen zonder vergunning betekent continu in angst leven © Getty

Wallonië biedt een ruime waaier aan wandelingen, voor beginners én gevorderden. Wil je er stevig de pas in zetten? Of doe je het liever rustig aan? Acht suggesties voor alle soorten wandelaars. 2020 was zonder meer het jaar waarin we massaal gingen wandelen. De kans is groot dat we dat in 2021 zullen blijven doen. Dit praktische stuk helpt je op weg.

