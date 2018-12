Dit zijn de opvallendste trends van 2018

In een dip

Ooit smeerden we filet americain op toastjes, dan volgden de altijd te hete zakoeski, en de voorbije jaren waren hummus en guacamole dé aperitieftrends. Hoe lekker ze ook zijn, je bent die twee misschien al wat beu. Geen nood, want in 2018 kregen ze gezelschap. Baba ganoush met gegrilde aubergine in de hoofdrol of het Syrische muhamarra met walnoten en rode pepers zijn klassiekers, maar dankzij de vegan explosie wordt er vandaag van elke groente een dip gemaakt. Wortel-miso-boter, iemand?





Goal!

Bijna 700 euro, niet erg flatterend, en toch razendsnel uitverkocht: Balenciaga scoort met de Triple S.





De tuck

Al een tijdje in bij hippe mensen, maar nu echt voor iedereen: een stukje van je T-shirt of trui in je broek of rok steken, met een hopelijk elegante drapage tot gevolg.





Homemade verkoeling

Het is warm, om niet te zeggen heet, in de zomer van 2018. En when life gives you lemons, make lemonade, denken veel mensen. Ze schaffen zich een Kilner-dispenser aan en gaan met limoenen en citroenen aan het brouwen. Ook op veel menukaarten tref je naast de gebruikelijke frisdranken plots homemade icetea, gemberlimonade en kombucha aan.