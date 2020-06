Diplomaten van verschillende ambassades van westerse landen hebben de Russische regering zaterdag in een gemeenschappelijke verklaring opgeroepen om de rechten van LGBTI's te beschermen.

Het gaat om een initiatief van Amerikaanse, Britse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse diplomaten. Ze vragen aan de Russische Federatie 'om zich te houden aan zijn verklaarde inzet voor het beschermen van de rechten van alle burgers, inclusief de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en intersekse (LGBTI) gemeenschap'.

De Britse en de Amerikaanse ambassade hesen ook de LGBTI-vlag, maar dat werd niet gesmaakt door de Russische president Vladimir Poetin. 'Elke vorm van propaganda voor niet-traditionele seksuele minderheden in ons land zijn bij wet verboden', reageerde zijn woordvoerder Dmitry Peskov bij persagentschap Interfax.

VS-ambassadeur John Sullivan verklaarde in een videoboodschap die werd ondertiteld in het Russisch dat het om universele mensenrechten gaat. 'LGBTI-rechten zijn mensenrechten en die zijn universeel. Zo simpel is het.'

'Homopropaganda'

Rusland wordt al langer bekritiseerd omdat zijn beleid aanzet tot haat tegen seksuele minderheden, onder meer via het verbod op 'homopropaganda'. Seksuele minderheden worden volgens mensenrechtenactivisten niet beschermd tegen geweld. 'Helaas worden LGBTI's over de hele wereld nog altijd geconfronteerd met geweld, intimidatie en discriminatie omwille van wie ze zijn. De ordediensten sluiten vaak de ogen voor haatdragende taal en haatmisdrijven die nog steeds veel voorkomen in vele landen', zo staat ook in de boodschap van de diplomaten aan Rusland.

