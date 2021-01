De helft van de honden kampt met overgewicht of obesitas. Veel te veel, volgens dierenzorgcentrum WelloPet, en dus is er dringend meer onderzoek nodig naar de bestrijding ervan. Daarvoor zijn nog enkele gemotiveerde honden nodig.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maar liefst vijftig procent van de honden te dik is. Dat is een probleem, want overgewicht kan het leven van Blackie stevig beïnvloeden. Obese honden worden sneller ziek en leven minder lang.

Dat verhelpen is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zetten het innovatief Pet Health Centre WelloPet, Universiteit Gent, Hogeschool VIVES en Arteveldehogeschool nu in op wetenschappelijk onderzoek naar het behandelen van overgewicht bij huisdieren. Door het slim inzetten van activity trackers, werken ze een vermageringsplan op maat uit.

Fitbit voor Fifi

Rudy Lefèvre, gedelegeerd bestuurder van WelloPet legt uit: 'Het is de bedoeling om met behulp van een Animo - een Fitbit-achtige activity tracker en app voor honden - honden met overgewicht gedurende een periode van heel nabij te gaan opvolgen en het bewegen te stimuleren als onderdeel van het vermageringsprogramma. Voldoende bewegen en een evenwichtige voeding zijn ook bij honden essentieel bij het streven naar een gezond gewicht. En dat gezonde gewicht is cruciaal om een hond gezond te houden.'

Wordt het tijd dat jouw hond ook eens goede voornemens maakt? Schrijf hem dan in via www.wellopet.be/onderzoek.

