Deze straffe quotes rolden dit jaar over de tongen

'Vandaag draag ik geen schoenen, want ik zou er toch de hele dag naast lopen'

Elodie Ouedraogo op Instagram, nadat Vogue het over 42/54 heeft, het sportmerk dat ze samen met Olivia Borlée runt. Ze was terecht #superproud op die #dreamcometrue.





'I feel like a warrior in it, like a queen from Wakanda'

Serena Williams over de catsuit die Nike voor haar ontwierp om haar doorbloeding op peil te houden tijdens de wedstrijden op Roland Garros. Ze voelde zich dan wel een superheld, maar moest halverwege het toernooi opgeven door een borstspierblessure. Bovendien kondigde de Franse tennisbond in augustus aan dat zo'n catsuit niet meer kon 'wegens niet genoeg respect voor het spel en de omgeving'





'Twee jonge mensen werden verliefd, en wij kwamen allemaal opdagen'

De Amerikaanse bisschop Curry, hoofd van de episcopale kerk, geeft een preek waarin hij slavernij vermeldt, Martin Luther King citeert en stelt dat Christus de meest revolutionaire beweging in de geschiedenis begon.





'Een partner die je kookkunsten niet waardeert? Maak een einde aan die relatie'

Levenslessen van Pascale Naessens in Het Nieuwsblad.





'Als je twijfelt of je al een orgasme hebt gehad, heb je er nog geen gehad'

Eva Daeleman had een burn-out en kreeg van haar osteopaat het advies om dagelijks te masturberen. Dat schreef ze in haar boek Omdat het kan. Lichaam en geest kwamen eindelijk samen, en ze raadt het iedereen aan.





'No one gives you power. You have to take it from them'

Met bovenstaande quote op de cover van New York Times Magazine laat Nancy Pelosi geen twijfel overeind: ze wil opnieuw Speaker of the House worden, nu de Democraten op 6 november weer de meerderheid behaalden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.