Deze paradijselijke eilanden dreigen onder zeeniveau te verdwijnen

In een nieuw klimaatrapport waarschuwde het IPCC dat de klimaatverandering sneller gaat dan oorspronkelijk gedacht. We zouden aan het huidige tempo al in 2030 de drempel van 1,5°C opwarming bereiken. Dat is zo'n tien jaar eerder dan verwacht. De Alliantie van Kleine Eilandstaten (AOSIS) roept op om alles in het werk te stellen om hun toekomst te redden. "Zelfs als we erin slagen de opwarming tot 1,5°C te beperken, riskeren we nog altijd een stijging van de zeespiegel met een halve meter. Maar als we voorkomen dat de opwarming 2°C bereikt, dan kunnen we op lange termijn een stijging van de zeespiegel met drie meter verhinderen', klinkt het.

De Alliantie van Kleine Eilandstaten groepeert 39 landen waaronder Cuba, Jamaica, Papoea-Nieuw-Guinea en de Malediven. Deze paradijselijke eilanden dreigen onder water te lopen als de zeespiegel verder stijgt:







Palau © Getty Images Palau in Micronesië







Seychellen © Kamil Rogalinski Seychellen







Seychellen © Getty Images Seychellen







Solomon © Getty Images Solomoneilanden







Malediven © Getty Images Malediven







Malediven © Getty Images Malediven







Haïti © Getty Images Haïti







Tuvalu © Getty Images Tuvalu







Vanuatu © Getty Images Vanuatu







Oost-Timor © Getty Images Oost-Timor