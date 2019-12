Ook ons rechtvaardigheidsgevoel schreeuwde het nu en dan uit in 2019.

Klimaatspijbelaars

Zo'n 3000 Belgische klimaatspijbelaars komen op 10 januari 2019 voor het eerst op straat in Brussel met een krachtige boodschap: 'Er is geen planeet B.'

Muur van vrouwen

Vrouwen tussen 10 en 50 ('onzuivere, menstruerende wezens') mochten eeuwenlang niet binnen in de hindoetempel van Sabarimala. In september 2018 verwierp het Indiase Hooggerechtshof die discriminatie, maar desondanks bleven de priesters vrouwen weigeren. Op 4 januari vormen tussen 3,5 en 5 miljoen vrouwen een 670 km lange protestketting langs de National Highway 66. De twee eerste vrouwen onder de 50 bezoeken die week het schrijn, met een politie-escorte. Wegens aanhoudend protest beslist het Hooggerechtshof in november 2019 om de regel te herbekijken. "Twee stappen voorwaarts, één achterwaarts", zegt een van de vrouwelijke advocaten.

Yogasnuivers

Burgemeester van 't Stad Bart De Wever ergert zich rot aan mensen die ijveren voor een gezonde levensstijl, maar in het weekend niet vies zijn van een lijntje cocaïne of andere partydrugs. Ze bouwen namelijk mee aan het explosieve drugsprobleem waarmee hij in Antwerpen kampt. De term komt niet van De Wever zelf. Vorig jaar vertaalde de krantDe Telegraafhet Engelse begripcocaine yogials yogasnuiver. Het werd toen net geen Woord van het Jaar in Nederland.

Als een vrouw buitenstapt

Op 6 mei werd het lichaam van de vermiste Julie Van Espen (23) gevonden in het Albertkanaal. Ze verdween twee dagen eerder, nadat ze thuis in Schilde met de fiets was vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken. Ze kwam nooit aan. De moord op Julie Van Espen wakkerde het debat over seksueel geweld tegen vrouwen en het falende rechtssysteem in België opnieuw aan. Chrostin, het alter ego van illustratrice Christina De Witte, postte toen deze cartoon op sociale media. De cartoon werd massaal gedeeld, omdat hij perfect de angsten en gevoelens van veel vrouwen verwoordt.

Maandstonden zijn geen luxe

In Duitsland worden tampons nog altijd beschouwd als luxegoederen, waardoor ze belast worden tegen een btw-tarief van 19%. Seksistisch en oneerlijk, zo oordeelt de Duitse start-up The Female Company, die biologische tampons besloot te verpakken in boekvorm, omdat voor boeken in Duitsland een btw van slechts 7% geldt. Het tamponboek kostte 3,11 euro en was in juni, enkele weken na de lancering, al uitverkocht. In België werd de hoge tampontaks afgeschaft in 2018.

Baby pia

Dankzij een sms-actie wordt op 19 september de 1,9 miljoen euro opgehaald die baby Pia Boehnke uit Wilrijk nodig heeft voor een prik van het levensreddende medicijn Zolgensma.

Leaving Neverland

Op 8 maart zendt Canvas Leaving Neverland uit. De controversiële documentaire, waarin twee mannen getuigen over het jarenlange seksueel misbruik door Michael Jackson, veroorzaakt een wereldwijde mediastorm.

Child Focus

'Seksuologe Goedele Liekens lanceert haar eerste pornofilm.' Het blijkt een expliciete reclamecampagne tegen kindermisbruik in samenwerking met Child Focus. Sommige slachtoffers nemen aanstoot aan het filmpje en ook reclame-waakhond JEP vraagt om de beelden niet langer te verspreiden.

Loewe

Een jaaroverzicht is geen jaaroverzicht zonder een modelabel dat door het internet op de vingers wordt getikt. Met een gestreept ensemble haalt Loewe zich een pak kwade volgers op de hals: die vergelijken het met de gevangenisplunjes uit de Holocaust. Ook het kritische Instagramaccount Diet Prada tikt het Spaanse modehuis op de vingers: "Griezelig verontrustend." Loewe biedt zijn excuses aan en haalt het ontwerp van 1840 dollar uit de rekken.