Een zorgflat in een oude dokterswoning, waar zachtjes piano wordt gespeeld en gegeten wordt met stoffen servetten. Te mooi om waar te zijn? Welkom in De Villa, een deel van Huis Perrekes, een warme thuis voor personen met dementie.

Toen ik op al mijn logopedische tests 0 op 10 scoorde, besefte ik snel hoe laat het was. Heel confronterend was dat. Maar verhuizen naar De Villa een moeilijke stap? Allesbehalve', zegt Carlo Van Helsen (62). Bij de kwieke man met twinkelende ogen werd twee jaar geleden dementie vastgesteld. Vorig jaar nam hij het heft in eigen handen en verhuisde als een van de eerste bewoners naar De Villa, een voormalige dokterswoning in Oosterlo die werd omgebouwd tot een uitzonderlijke verblijfplaats voor personen met dementie. Het residentiële pand, waar Carlo nu samen met een tiental andere lotgenoten woont, is een uitbreiding van Huis Perrekes, dat een revolutionaire manier van zorgverlening biedt dankzij doordachte architectuur en dito design.

...