Meditatie is goed voor iedereen, stelde neuroloog Steven Laureys een paar weken geleden in Knack. Bovendien is het aanbod zo breed dat bijna iedereen een vorm kan vinden die bij hem of haar past. Tijd om verschillende mensen aan het woord te laten over hun zoektocht naar rust en zen, van jubelverhaal tot afknapper.

Leen (35) doet dagelijks aan mindfulness

'In een interview met Edel Maex, die mindfulness in België op de kaart zette, las ik dat hij geïnteresseerd raakte in meditatie toen hij als jonge psychiater een manier zocht om om te gaan met de mentale druk van die job. Ik werk in de bijzondere jeugdzorg, en dat is niet alleen fysiek maar ook mentaal zwaar. De training zelf vond ik een hele inspanning, maar het was het waard want ik mediteer bijna elke werkdag. Ik heb een rustig plekje in onze logeerkamer ingericht en voor ik ga slapen, ga ik een tiental minuten op mijn meditatiekussen zitten. Soms is dat aangenaam, soms ook niet, maar het maakt vaak veel duidelijk. Wat heeft me die dag geraakt, waar heb ik het moeilijk mee, wat was er fijn. Mijn man lacht weleens dat ik naast mijn tanden ook mijn brein poets en hij heeft een punt. Voor mij voelt mediteren aan als een soort reset van mijn systeem. Zo kan ik de volgende dag net iets beter aan.'

...