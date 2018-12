De verlanglijstjes van millennials blijven verrassend leeg: 'Ik koop zelf wel wat ik nodig heb'

Geld voor een goed doel, een Spotify-abonnement of een romantisch etentje. Het kerstlijstje van de gemiddelde millennial oogt verrassend sober. Is deze generatie minder materialistisch ingesteld? 'Niet per se. De focus ligt nu op unieke ervaringen, maar die zijn ook een vorm van materialisme.'