'Vrijwilligerswerk in Peru en kamperen bij aboriginals passen in het plaatje, pendelen tussen je ligstoel en tapas en cocktails niet', verzucht Knack Weekend-redacteur Wim Denolf. 'Zwembadhangen heeft nu iets van een guilty pleasure.'

In goed gezelschap niets doen aan het zwembad, op het strand of in het groen: ik word er elk jaar beter in. In het ideale scenario wordt er lekker gegeten en gedronken en staat er minstens één stevige wandeling op het programma, maar het centrale thema is rust. Soms met een ijsje op de zeedijk, maar nog veel vaker op mijn rug. Trekpleisters bezoeken, grote steden vol prikkels en gedoe? Graag, maar níét in de zomervakantie - mijn brein wil er niet aan. Vaak tot verbazing...