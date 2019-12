Voor als je het nu nog altijd niet weet: als je het kerstcadeau van je dromen in deze lijst niet tegenkomt, weten wij het ook niet meer.

Voor weldoeners

Heeft de persoon voor wie jij een cadeautje koopt het hart op de juiste plaats en wil je dit jaar méér geven dan een fysiek cadeau? Dan geven wij je hier met plezier inspiratie voor. In dit artikel bundelen we enkele goede doelen die zich maar al te graag laten uitpakken.

Voor lezers

Wil je iets écht bijzonder geven? Geef dan eens een hele wereld cadeau. Meer dan een bundeling van papier en inkt is dat immers wat boeken zijn. Fictie of non-fictie: een uurtje (of langer) lezen is een uurtje (of langer) ontsnappen uit het alledaagse. En dus is een boek het ultieme geschenk. We helpen je op weg met deze lijst van boeken die onze redactie heeft verslonden.

Voor wie er maar niet genoeg van krijgt

Is één cadeau niet genoeg voor de persoon voor wie jij een cadeautje zoekt? Overweeg dan een abonnement! Van lekker eten tot luiers: inspiratie genoeg om de ontvanger maanden lang te overstelpen met leuke attenties.

Voor wie brol wil bannen met brol

Jij hebt echt géén idee hoe je het cadeaubudget moet invullen? Met deze drie volstrekt onnodige items uit de webshop van opruimgoeroe Marie Kondo lukt het zeker.

Voor cultuurfanaten

Als je een boek toch wat te voorspelbaar vindt, maar wel een cultureel verantwoord cadeau wil geven, vind je misschien wel inspiratie in de bij momenten compleet nutteloze, maar altijd amusante cadeaugids van Knack Focus. Let wel: we zeiden misschién.

Voor mannen met een missie

Is jouw man in kwestie onder te verdelen in een van de vijf volstrekt onwetenschappelijke Onderverdeling Der Mannen, bestaande uit de techneut, de buitenmens, de tuinfanaat, de huismus en de stijlvolle zakenman? Dan is de kans statistisch gezien niet onbestaande dat je het idee bij uitstek aantreft in dit lijstje.

Voor modefans

Er is een gigantisch groot mode-aanbod, maar waar maak jij jouw vrienden, geliefden en familie blij mee tijdens de feestdagen? Om miskopen te vermijden, kan je kiezen voor gepersonaliseerde geschenken. We lijstten hier enkele erg mooie opties op. (Omdat de meesten ervan echter enige tijd kosten om te maken, kan het wel dat je creatief zal moeten zijn met een waardebon.)

Voor je vijand

Het moet je maar overkomen, net dié naam trekken van de nonkel of tante die je niet kan uitstaan. Gelukkig heeft Knack Focus ook daar een oplossing voor: drie dingen die je kan geven aan iemand die je haat, om zo alle kansen te benutten om olie op het vuur te gooien. Een gezellige Kerst!