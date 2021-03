Naar aanleiding van de 110ste editie van de Internationale Vrouwendag geven 110 relevante stemmen een antwoord op de vraag waarom zo'n dag nog altijd relevant is. Hieronder lees je de bijdrage van Melat Gebeyaw Nigussie, directeur van het Brusselse kunstcentrum Beursschouwburg.

Op Internationale Vrouwendag staan we stil bij vrouwenrechten, hier en elders in de wereld. We hebben een lange weg afgelegd maar worden nog steeds geconfronteerd met de systematische maatschappelijke achteruitstelling van vrouwen en zij die zich als vrouw identificeren. De uitdagingen van het heden en de toekomst kunnen enkel getrotseerd worden met een feminisme dat intersectioneel en solidair is, met respect voor elkaars verschillen en de erkenning van de bijdrage van zwarte vrouwen, vrouwen van kleur, queervrouwen en transvrouwen in de strijd naar gelijkwaardigheid.

