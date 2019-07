Op 21 september 2019 vindt de tweede editie van World Cleanup Day plaats. Een dag waarop wereldwijd mensen de handen uit de mouwen steken om een steentje bij te dragen aan de gezondheid van de planeet.

Op de vorige editie van World Cleanup Day zetten in België 30.000 vrijwilligers zich in om zwerfvuil te rapen. Dit jaar mikt ons land op 50.000 kandidaten. Je kan deelnemen aan een lokale actie of zelf een op poten zetten. Het hoeft niets groots te zijn, je kan een actie zelfs in je eentje voeren.

In 2019 heeft World Cleanup Day in België bijzondere aandacht voor de rivieren. Thomas de Groote, partner van River-cleanup legt uit: 'Afval dat op straat gegooid wordt, komt via rivieren vaak in onze oceanen terecht. Men schat dat tachtig procent van het afval dat in de oceaan drijft, van het land afkomstig is en in zee terechtkomt vanop het strand en via de waterwegen. Samenwerken op het land met lokale leiders, regeringen en organisaties is dus de eerste, dringende stap die we moeten nemen om de natuur te beschermen, zowel op land als op zee.'

Wereldwijd waren er vorig jaar 17,8 miljoen deelnemers die zich inzetten voor een properdere planeet en de organisatie hoopt dat dit record op 21 september 2019 wordt verbroken. Om deel te nemen aan de World Cleanup Day in België kun je je aansluiten bij een team via de Facebookpagina of je eigen opruimactie registreren via de website. Voor acties die plaatsvinden in een stad of gemeente waar een rivier doorloopt kan de organisatie gratis handschoenen en afvalzakken voorzien.