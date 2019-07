Eerst een diploma halen. Het lijkt een wet waar je niet omheen kunt. Maar wat als je een goed stel hersenen hebt en toch niet langer in de les wilt zitten? Deze jongeren kozen bewust niet voor het hoger onderwijs. 'Uiteindelijk moet je vooral doen waar jij je goed bij voelt.'

Arusha Verhalle (23) stopte met een bachelor verpleegkunde om als au pair naar Amerika te trekken. Nu werkt ze als opvoedster in een centrum voor kinderen met een beperking.

In het laatste jaar van het middelbaar zag ik een advertentie over Vlaamse au pairs in Amerika. Het sprak me meteen aan, maar thuis verwachtten ze dat ik eerst verder zou studeren. Ik begon aan een bachelor verpleegkunde, maar dat was niets voor mij. Ik was altijd al meer praktisch dan theoretisch ingesteld. Na een paar maanden kon ik het niet meer opbrengen om naar de les te gaan.

...