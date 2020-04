Een vleugje positiviteit in coronatijd: deze drie fotografen vullen hun vrijgekomen tijd met creatieve quarantaineportretten. Alle beelden worden gemaakt vanop veilige afstand, maar dat maakt ze niet minder interessant.

Lies Engelen is een Limburgse freelancefotograaf die samen met haar partner en tweejarig dochtertje Billie in Brussel woont. Gedurende de coronacrisis fotografeert ze elke dag de crèchevriendjes van Billie en hun ouders van achter het raam. Die familieportretten leveren ontroerende beelden op. 'Het project is onverwacht heel fijn uitgedraaid: ik leer mensen kennen op een diepgaandere manier, omdat ik elke familie ook een paar 'quarantainetips' laat geven.'

'In vijf concrete puntjes vertellen zij wat voor hun werkt om de crisis door te komen. Dat raakt me. Door familieportretten te maken kan ik blijven werken en kan Billie haar vriendjes zien vanop een afstand. Daar draait het om: ik wil mensen doen beseffen dat iedereen in hetzelfde schuitje zit, maar dat je wel nog kunt genieten van de tijd met je gezin.'

© Lies Engelen

De rest van haar werk vind je hier.

Creatieve duizendpoot Jef Boes fotografeert, maakt muziekvideo's, docu's en kortfilms. In coronatijden leert hij ons nieuwe mensen kennen door foto's van hen te nemen via Facetime en Skype. Tijdens de videocall gaat hij samen met zijn gesprekspartner op zoek naar een mooie lichtinval en een goede plaats in huis. 'Ik laat hen zoveel mogelijk zichzelf zijn. Het eerste portret dat ik nam, was van mijn moeder. Al snel kreeg ik het gevoel dat er een reeks in zat.'

'Wat ik merkwaardig vind aan deze situatie, is dat ik nu veel meer en beter contact heb met dierbaren dan dat ik ervoor had. Ik hoor mijn vrienden en familie een stuk meer en dat gevoel wil ik graag vasthouden. Ik heb nog nooit zo hard genoten van de tijd die ik doorbreng met mijn gezin en het mooie aan deze situatie is dat het voor iedereen hetzelfde is. Wonderlijk genoeg zie ik daardoor ook heel wat solidariteit, terwijl je dat in normale omstandigheden minder opmerkt. Dat gevoel wil ik delen en ik hoop dat mensen zich hierdoor minder eenzaam voelen.'

© Jef Boes

De rest van zijn werk vind je hier.

Elien Jansen is een 23-jarige fotograaf met een hart voor mode. Met haar foto's wil ze mensen bewust maken van wat er wél nog kan tijdens de quarantaine. Met haar 'make-your-own-quarantaine'-beelden verspreidt ze een boodschap van optimisme.

'Na enkele dagen binnen zitten, kreeg ik een creatieve boost. Ik wil op een artistieke manier in beeld brengen hoe je een leven in afzondering fijn kunt maken. Om de maatregelen te respecteren doe ik dat in de natuur, op veilige afstand van mijn model. En omdat iedereen nu enorm actief is op sociale media, komt er heel wat respons op mijn werk. Dat geeft me het gevoel dat we nog nooit zo hard verbonden zijn met elkaar als nu.'

© Elien Jansen

De rest van haar werk vind je hier.

