Zijn modebeelden stoffeerden bijna duizend pagina's in Knack Weekend. In zijn eerste tentoonstelling in België toont Luc Praet zich van een andere kant.

Yves Rocher, Cacharel en Martini, magazines als GQ en Gracia: mode- en magazinefotograaf Luc Praet (54) is van geen kleintje vervaard. Talloze bekenden stonden de voorbij vijfentwintig jaar voor zijn lens, van Natalia Vodianova en Tony Parker tot Uma Thurman, met wie hij in Los Angeles de campagne voor het Miracle-parfum van Lancôme schoot. Ook in de Belgische modewereld is hij een vaste waarde, dankzij zijn werk voor merken als Scapa en magazines als Knack Weekend, waarvoor hij in 1995 aan de slag ging.

In 'Altered', zijn eerste expo in België, gooit Praet het over een andere boeg: fotografische herinneringen aan kunst en museumbezoeken die - zoals het menselijke geheugen - gaandeweg een schim geworden zijn van de oorspronkelijke waarneming. Zelfs het papier waarop de beelden prijken is in sommige gevallen vervormd, alsof je naar boomschors of een archeologische vondst kijkt.

In 'Altered' transformeert Luc Praet zelfs het papier van zijn afbeeldingen, alsof je naar boomschors of een archeologische vondst kijkt. © GF / Luc Praet

Uma Thurman in de campagne voor het Miracle-parfum van Lancôme, geschoten door Luc Praet. © GF / Luc Praet

Fractie van een seconde

'De manier waarop het geheugen onze visuele waarnemingen vervormt is haast een obsessie voor me geworden', vertelt Praet. Een rode draad doorheen de vrije artistieke projecten die hij sinds 2010 onderneemt is niet ver weg. Zo reisde Praet jaren na elkaar naar dezelfde IJslandse locaties, niet om te fotograferen wat hij er bij zijn vorige bezoek al vastgelegd had, maar zijn herinnering eraan.

'Ik fantaseer graag over de visuele herinneringen die we overhouden aan plekken of dingen, en hoe die mettertijd veranderen. Wat we zien staat achteraf een fractie van een seconde op ons netvlies gebrand - een beetje zoals wanneer je naar een lamp kijkt en daar kortstondig de contouren van ziet wanneer je je ogen sluit - maar zodra we onze blik afwenden, transformeert ons geheugen al de herinnering aan een waarneming, en daarna verouderen onze indrukken samen met ons. Voor 'Altered' heb ik een procedé ontwikkeld dat die continuë verandering van onze herinneringen weerspiegelt, maar dan heel ver in de toekomst kijkt.'

Eenmansproject

Het verschil tussen zijn expo in Brussel en zijn werk als mode- en beautyfotograaf kan niet groter zijn, bekent Praet, die in Brussel woont en op zijn zeventiende assistent-fotograaf werd. 'Bij opdrachten werk je hoe dan ook met een team en op basis van een briefing. Altered is een eenmansproject en gaat enkel om wat mij raakt, zonder compromissen of commerciële druk.'

Modebeelden van Luc Praet voor Knack Weekend. © GF / Luc Praet

Modebeelden van Luc Praet voor Knack Weekend. © GF / Luc Praet

'Niet dat ik de modewereld nu afzweer of daar minder trots op ben. Alleen al in Knack Weekend zijn bijna duizend pagina's met modebeelden verschenen. Ik dank mijn drive en optimisme voor een stuk aan mijn artistieke projecten: ik heb nooit het gevoel dat ik mijn ei niet kwijt kan.'

Altered van Luc Praet is te zien van 3 september tot 18 oktober in de galerie Eleven Steens, Steensstraat 11, 1060 Brussel.

