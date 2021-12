Van het aan de kaak stellen van slutshaming tot een pleidooi voor het warme middagmaal op school: deze opinies over leven in 2021 doken op in ons lijstje van meest gelezen stukken.

'De ene is te bloot, de andere niet bloot genoeg. Van waar komt toch die dubbele standaard over vrouwelijkheid?'

Het nieuws dat psychologe Kaat Bollen door haar collega's werd aangeklaagd omdat ze hun beroep zou schaden door haar 'sexy' uitstraling, doet vrouwencoach Romina Verwichte in haar pen kruipen. 'Wij vrouwen zijn te bloot. We zijn niet bloot genoeg. We komen naar buiten met ons verhaal. We zwijgen te lang. Wat wij ook doen: het is fout.'

Lees de volledige opinie hier

'Met het verdwijnen van het warme middagmaal, verdwijnt de mogelijkheid om ouders en kinderen hulp te bieden'

Samen met schoolmaaltijden verdwijnen ook de kansen om als school de kinderen te ondersteunen. Dat is de boodschap van maatschappelijk werker en 'Messy Chef' Jelle Beeckman. Hij is niet te spreken over de stopzetting van warme schoolmaatijden. 'Dit is geen ver-van-mijn-bord show. Echt niet.'

Lees de volledige opinie hier

Vroedvrouw Sophie Van Cauwelaert: 'Ook als je zwanger bent, heb je altijd het recht om zelf te beslissen over wat er met je lichaam gebeurt'

Vroedvrouw Sophie Van Cauwelaert was op de 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'Van zodra ze zwanger zijn, wordt er van vrouwen verwacht dat ze zich onderwerpen aan het advies van medisch personeel, dat helaas niet altijd zo wetenschappelijk onderbouwd is als je zou verwachten.'

Lees de volledige opinie hier

'Bezorgd over bijwerkingen van vaccins? Kunnen we het dan ook eens over hormonale anticonceptie hebben?'

Ans, Ellen en Tilia van beweging Anticoncept! zagen de ongerustheid over de vermeende link tussen het AstraZeneca-vaccin en een verhoogd risico op trombose met verbazing aan. 'Terwijl heel wat landen per direct stopten met het toedienen van dat vaccin, worden de gebruikers van hormonale anticonceptie juist gehinderd om meer te leren over gelijkaardige neveneffecten.'

Lees de volledige opinie hier

De maakbaarheid van seksualiteit: wat seks zegt over onze samenleving

Seks lijkt dan wel een privézaak, de manier waarop we eraan doen, wordt door veel meer factoren bepaald dan enkel jij en je eventuele partner(s). Dat zegt huisarts en schrijver Staf Henderickx. Hier schrijft hij hoe de samenleving meekijkt in bed en wat daar de gevolgen van kunnen zijn.

Lees de volledige opinie hier

'Een multinational laten inzetten op onbewerkte voeding is als een drugsdealer omscholen tot fruithandelaar'

Voedselgigant Nestlé gaf in 2021 net iets meer prijs dan het zelf had gewild over haar producten. Toch was dokter Staf Henderickx niet verrast. 'Allerlei catastrofes loeren om de hoek en de agrifood-mogols dragen daarvoor een overweldigende verantwoordelijkheid.'

Lees de volledige opinie hier

'Geloven psychologen dan zelf niet dat je méér bent dan het etiket dat je krijgt toebedeeld?'

Sopraan Astrid Stockman reageert bezorgd op het tuchtvonnis voor psychologe Kaat Bollen omdat zij 'te sexy' zou zijn. Ze schrijft een open brief naar de Psychologencommissie. 'Besef dat u niet enkel Kaat, maar ook uw eigen cliënten in deze 'veroordeelt'.'

Lees de volledige opinie hier

'Niemand heeft iets aan horrorverhalen of sprookjes als het gaat over borstvoeding'

Verhalen over borstvoeding gaan te vaak over de uitersten, vindt journalist Eva Kestemont. Maar niemand heeft iets aan een te romantisch beeld of aan horrorverhalen. Daarom stelt ze voor om, naar aanleiding van de Week van de Borstvoeding, ons idee van de praktijk wat realistischer te maken.

Lees de volledige opinie hier

'Promising Young Woman zou op elke middelbare school vertoond moeten worden bij wijze van waarschuwing'

'De makers hebben Promising Young Woman gelabeld als thriller. Dat is niet onterecht en tegelijk is het hallucinant', schrijft journalist Mare Hotterbeekx. Of hoe een film genadeloos én grappig afrekent met rape culture, slutshaming en het nice-guy-syndroom.

Lees de volledige opinie hier

'Kledingregels creëren net het probleem dat ze moeten aanpakken: ze seksualiseren meisjes'

De temperaturen zorgden voor verhitte discussies op de speelplaats. Marjolein Van Bavel, postdoctoraal onderzoekster geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en lid van de feministische denktank Furia, vindt het een goede zaak dat jongeren zich niet zomaar neerleggen bij de kledingvoorschriften op school. 'Wanneer volwassenen een meisje zeggen dat haar topje een decolleté heeft, vertellen ze haar dat er met een seksualiserende kijk naar haar lichaam gekeken wordt.'

Lees de volledige opinie hier

