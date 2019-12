Van hoe onze menukeuzes verbonden zijn met de planeet tot het oplaaiende abortusdebat: deze opinies over leven in 2019 doken lang op in ons lijstje van meest gelezen stukken.

'Wat we vandaag eten maakt ons ziek en is bezig de planeet te verwoesten'

'We eten ons ziek', dat is wat schrijvende dokter Staf Henderickx in zijn praktijk al te vaak moet vaststellen. Hij argumenteert waarom er een voedseltransitie nodig is en waarom we daar beter vandaag mee beginnen dan morgen. 'Of het nu gaat over de opwarming van de aarde, voedseltekorten of plasticvervuiling: al die problemen hangen samen en dus is dat ook voor de oplossingen het geval.'

'We zien kinderen krijgen niet als belangrijke maatschappelijke bijdrage. Daarmee doen we vrouwen tekort'

Schrijfster Anja Meulenbelt deelt in haar nieuwste boek 'Brood en Rozen. Over klasse en identiteit' nieuwe interessante inzichten over het feminisme vandaag. Hier zoomt ze in op (alleenstaande) moeders. 'We zijn emancipatie vooral gaan definiëren als het hebben van betaald werk en economische zelfstandigheid. Niet ten onrechte, maar het kind is bijna letterlijk met het badwater weggegooid.'

'Onze samenleving ligt niet wakker van verkrachting'

2019 zal bijblijven als het jaar waarin Julie Van Espen op brute wijze werd vermoord. Er werd gewezen naar justitie en politiek, die allebei hun job niet deden. Maar ook als maatschappij hebben we boter op ons hoofd, zegt journalist Nathalie Le Blanc. 'Dat beleidsmakers geen aandacht hebben voor de veiligheid van vrouwen, is omdat wij dat collectief ook niet hebben. Het wordt nog altijd gezien als een 'vrouwenprobleem'.'

'Waarom investeren politici niet meer in dit simpel wondermiddel om ons gelukkiger te maken?'

Eén op tien Belgen is ongelukkig. Er bestaat een erg effectieve oplossing volgens eco-ondernemer Louis De Jaeger, maar die wordt nog niet ter harte genomen door politici. 'Onze jeugd brengen we door in beton-garden, we werken in indoor beton en ons rusthuis is beschimmeld beton. Wat een topmaatschappij.'

'Zou het niet verfrissender zijn als Beyoncé haar extra kilo's gewoon had omarmd, in plaats van ze te bestrijden als een besmettelijke ziekte?'

In een YouTube-video promoot Beyoncé het veganistische crashdieet waarmee ze fit raakte voor haar optreden op Coachella. Haar 22-dagenplan is duur, drastisch en ingewikkeld. Waarom promoot de popster de dieetcultuur waarvan ze zelf het slachtoffer is? Journalisten Lotte Philipsen en Mare Hotterbeekx zien een gemiste kans. 'Wie de weegschaal omschrijft als zijn of haar ergste nachtmerrie, heeft misschien geen nood aan een diëtist, maar aan een goede psycholoog.'

'Anuna, Kyra en alle anderen: toon wat het betekent als een volledige generatie neen zegt'

'Klimaatspijbelaar' schopte het officieel niet tot Woord van het Jaar, maar zeker is dat ze de media beheersten. Zo ook in onze opinies. Evert Nicolaï, medewerker bij Oxfam-Wereldwinkels, stak ze graag een hart onder de riem. 'Overspoel de straten van Brussel, en wandel vooral daar waar je niet welkom bent.'

'Nee, KLM, ik heb geen toestemming nodig om borstvoeding te geven'

Luchtvaartmaatschappij KLM kwam terecht in het oog van een storm nadat ze via sociale media vrouwelijke passagiers met baby toestemming gaf om hun kind aan boord de borst te geven, mits ze zich aanpassen aan wat tegenstanders daarvan vinden. Een verontwaardigde actrice en schrijfster Katrijn Van Bouwel kruipt in haar pen. Als ouder heb je geen keuze: je moét je kind eten geven. Je hebt wél de keuze of je ernaar zit te kijken en er aanstoot aan neemt.'

'Advertenties die empowerment promoten, willen vooral veel producten verkopen'

Laat je niet in de luren leggen: onze innerlijke krijgster bevindt zich heus niet op de bodem van een flesje parfum. Dat zegt journalist Lotte Philipsen. 'Reclameboodschappen willen ons laten geloven dat een bepaald merk cornflakes eten vrouwen kan emanciperen. Empowerment is, net zoals duurzaamheid en body positivity, verworden tot een term die te pas en te onpas gebruikt wordt.'

'In 2019 is staken voor gelijke rechten als vrouw meer dan nodig'

Op 8 maart 2019 vond voor het eerst een echte Belgische vrouwenstaking plaats-. Fréderique Vansteenwegen, een van de 150 leden van het Collecti.e.f 8 maars, was erg blij dat nieuws te kunnen aankondigen. 'Wat als wij 24 uur lang het werk neerleggen? Kan de Nationale Bank zonder al zijn vrouwelijk personeel nog draaien? Valt het kabinet van Charles Michel dan volledig stil?'

'Een ziekenhuisbevalling? Ik durfde het niet. Ik was bang voor complicaties'

Een prinselijke baby en bijhorende berichtgeving deden het debat rond thuisbevallingen oplaaien. Jonge moeder en filosofe Marieke Brugnera vertelt waarom zij ervoor koos. 'Ik ben zo'n type wiens bloeddruk de hoogte in gaat wanneer ik een bloeddrukmeter krijg omgespannen.'

Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme

Er is een link tussen prestaties in de slaapkamer en het samenlevingssysteem, zo bleek in 2019 uit een nieuw boek. Ook Bieke Purnelle gelooft daar sterk in. 'Tachtig procent van de Oost-Duitse vrouwen kreeg ten tijde van de DDR een orgasme tijdens de seks, een uitzonderlijk hoog cijfer in vergelijking met hun westerse zusters.'

'Klanten van spotgoedkope nagelstudio's moeten beseffen dat ze moderne slavernij financieren'

Een onderzoek van Knack bracht een kwalijke toestand in beautyland aan het licht. Mario Blokken, voorzitter van de Belgische Beauty Federatie, trekt aan de alarmbel. 'Het is vijf over twaalf. De overheid moet stoppen met de struisvogelpolitiek te hanteren voor de beautysector en werk maken van meer controles, betere opvolging, vervolging en bestraffing.'

'Hoe kan je roepen om armoede te bannen als je zelfs je eigen kledingarbeiders geen leefloon betaalt?'

In een interview haalde ceo van kledinggigant H&M Karl-Johan Persson uit naar de klimaatbeweging. Tatiana De Wée, mede-oprichter van Fashion Revolution Belgium vzw, nam het voor hen op. 'Je kan klimaatjongeren niet uitjouwen zonder eerst in eigen boezem te kijken.'

'De wereld is niet klaar voor de karakterman'

Nu het stof rondom #MeToo is neergedaald, is het tijd voor de vraag: hoe moet het nu verder? Om het probleem echt te tackelen, moeten we naar een ander ideaalbeeld van de man, vindt journalist Jop de Vrieze. Samen met Stephan Van Duin schreef hij het boek 'De Karakterman', een lifestylegids voor de moderne man over werk, gezondheid, relaties en seks. 'We zijn allemaal een mozaïek van karakteristieke mannelijke en vrouwelijke trekjes, de een wat meer van het een, de ander wat meer van het ander. Dat durven en mogen zijn is de kunst en het streven.'

'Is het zo moeilijk om je in te leven in een zwangere vrouw die beslist geen kind te krijgen?'

De Amerikaanse staat Georgia heeft sinds 2019 een van de strengste regelingen van de Verenigde Staten voor de afbraak van de zwangerschap. De berichten deden Weekend.be-journalist Eva Kestemont beseffen dat verworven vrouwenrechten niet in steen gebeiteld zijn. 'We zouden moeten geloven dat vrouwen best wel in staat zijn de juiste keuze te maken voor hun specifieke situatie en hen daarin aanmoedigen.'

