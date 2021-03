'De familie, de werkomgeving en ook de jonge vrouw zelf verwacht nog te vaak dat zij het gezin runt', schrijft Lutgardis Claes naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag. Ze is Generaal-majoor van het vliegwezen op rust. Tot december 2020 leidde ze de als eerste vrouwelijke rector de Koninklijke Militaire School.

Wereldwijd ondergaan vrouwen en meisjes nog heel wat onrecht. Geen toegang tot onderwijs of de arbeidsmarkt, onvoldoende vertegenwoordiging in politiek of de bedrijfswereld, maar ook mishandeling, genitale verminking en uithuwelijking. De VN strijdt al sinds de jaren zeventig voor het recht op onderwijs, economische onafhankelijkheid, geboortebeperking, medische zorg en het recht op zelfbeschikking voor alle meisjes en vrouwen wereldwijd. Een strijd waar we allemaal onze schouders moeten onderzetten.

In ons land en in de EU zijn onze rechten als vrouw wettelijk verankerd. Belangrijk en nodig, maar misschien niet voldoende, want de cultuur en de traditionele waarden en gewoonten veranderen duurt meerdere generaties. Ook de reclamewereld en de media blijven te sterk in de oude modellen hangen. Diversiteit is de toekomst om echte gelijkheid te bereiken en onze welvaart te bewaren.

Ook de sterke genderpolarisatie in kledij, speelgoed en gedragsverwachting houdt meisjes tegen om ambitieus te zijn. De familie, de werkomgeving en vooral de jonge vrouw zelf verwachten nog te dikwijls dat zij het gezin runt, waardoor de man alle vrijheid heeft om zich professioneel te ontplooien. Ouders en schoonouders moeten hun zonen en dochters aanmoedigen om samen het gezin te runnen en tijdig gebruik te maken van betaalde hulp zonder schuldgevoel. Alleen zo kan en mag iedereen alle facetten van zijn of haar kunnen gebruiken, ontwikkelen en verdiepen.

