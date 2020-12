Galeristen Jason Poirier dit Caulier en Sofie Van de Velde van PLUS-ONE Gallery & Gallery Sofie Van De Velde cureren het gezamenlijke project The Wunderwall. Met een tweede editie van Art Feeds stilt het project onze honger naar cultuur en haalt het geld op voor de Voedselbanken.

Het project The Wunderwall wil de kunstwereld in beweging houden in deze uitdagende tijden. Jonge kunstenaars krijgen de hulp van de dynamische tentoonstelling om zichtbaar en toegankelijk te blijven en kunstminners kunnen aan democratische prijzen werk kopen van opkomend talent.

Bovendien wordt met het initiatief Art Feeds niet alleen onze cultuurhonger gestild, maar wordt er ook twintig procent van de opbrengst geschonken aan de Voedselbanken, waar zich momenteel een flink tekort aan basisproducten voordoet. De vorige editie van Art Feeds in maart leverde voor de Voedselbanken zo'n 40.000 euro op.

Klaar om jezelf een kunstwerk cadeau te doen? Iemand in gedachten die je een kunstige kerst wil bezorgen? Neem dan een kijkje in het aanbod van The Wunderwall en help de Voedselbanken om warme maaltijden te voorzien in de koudste periode van het jaar.

Enkele deelnemende kunstenaars zijn Joost Vandebrug, Elena Minyeyevtseva, Joris Van de Moortel, Natasja Mabesoone, Elise Debrock, Navid Nuur, Dodi Espinosa, Vincent Delbrouck, Sacha Eckes en Santiago Evans.

Art Feeds nog tot 10 janurari 2021 De werken kunnen zowel online als fysiek worden bekeken en gekocht Surf naar www.thewunderwall.com en volg het project ook via Instagram.

Het project The Wunderwall wil de kunstwereld in beweging houden in deze uitdagende tijden. Jonge kunstenaars krijgen de hulp van de dynamische tentoonstelling om zichtbaar en toegankelijk te blijven en kunstminners kunnen aan democratische prijzen werk kopen van opkomend talent.Bovendien wordt met het initiatief Art Feeds niet alleen onze cultuurhonger gestild, maar wordt er ook twintig procent van de opbrengst geschonken aan de Voedselbanken, waar zich momenteel een flink tekort aan basisproducten voordoet. De vorige editie van Art Feeds in maart leverde voor de Voedselbanken zo'n 40.000 euro op. Klaar om jezelf een kunstwerk cadeau te doen? Iemand in gedachten die je een kunstige kerst wil bezorgen? Neem dan een kijkje in het aanbod van The Wunderwall en help de Voedselbanken om warme maaltijden te voorzien in de koudste periode van het jaar.Enkele deelnemende kunstenaars zijn Joost Vandebrug, Elena Minyeyevtseva, Joris Van de Moortel, Natasja Mabesoone, Elise Debrock, Navid Nuur, Dodi Espinosa, Vincent Delbrouck, Sacha Eckes en Santiago Evans.