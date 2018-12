De grande dame in lifestyle over het begin van Knack Weekend: 'En wat doen de meisjes deze week?'

'Ik noem Knack Weekend weleens mijn verjaardagscadeau. Ik was in 1985 al vijf jaar adjunct-hoofdredacteur van Libelle, waar ik het vak leerde van Joop Swart, de Nederlandse bladenmaker achter Avenue, de toen trendsettende glossy. Op de dag dat ik 36 werd, moest ik naar een persconferentie van de VTB in Antwerpen, en daar raakte ik in gesprek met wijlen Frank De Moor, medehoofdredacteur van Knack. Ik was toen nogal scherp voor het lifestylekatern dat Knack in 1983 gelanceerd had, waarop Frank vroeg of ik het soms beter kon. Dat was eind janu...