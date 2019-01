De feministe in Keira Knightley: 'Seksisme gaat om meer dan vrouwen in de kont knijpen'

Zou je veel beroemde acteurs een Oscar willen geven omwille van de lepe manier waarop ze tijdens interviews om werkelijk elk heikel maatschappelijk thema heen kronkelen, dan vormt Keira Knightley al jaren een deugddoende uitzondering op die regel. Stel de Britse topactrice die een wereldster werd dankzij Bend it Like Beckham, Atonement en de Pirates of the Caribbean-films een vraag over feminisme, seksisme, de brexit, Harry en Meghan, of desnoods over hoe bloederig een bevalling kan zijn, en je krijgt er geheid een ongezouten, maar doordacht en eloquent geformuleerd antwoord op. Tenminste: als ze al zelf niet over die thema's begint.

...