Professor dokter Emeline Van Craenendonck is cardiologe in het UZ Antwerpen. Ze pleit voor meer alertheid voor de biologische man-vrouwverschillen in de geneeskunde naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag.

'Een Internationale Vrouwendag is meer dan ooit nodig. Terwijl International Women's day historisch gegroeid is om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op maatschappelijk vlak weg te werken, mogen de biologische verschillen niet op de achtergrond verdwijnen. Artsen en onderzoekers moeten zich ervan bewust zijn dat resultaten die gebaseerd zijn op onderzoek bij mannen, niet automatisch over gebracht kunnen worden op vrouwen. Een vrouwenlichaam is nu eenmaal anders. Deze man-vrouw verschillen in ziekten en behandeling, verdienen de aandacht van de medische wereld.

