'Feministen worden weleens verward met mannenhaatsters, terwijl ze in de eerste plaats willen dat er meer rekening met hen wordt gehouden', schrijft Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens.

Toen onlangs het boek Dames voor Darwin van Griet Vandermassen verscheen, lokte dat in mijn feministische vriendenkring verontwaardigde reacties uit. Terwijl we elke dag jongleren om carrière en huishouden in balans te houden, hopend dat de toekomst beterschap brengt, vindt de auteur dat we te veel leunen op een ideologische overtuiging en ongelijkheid tussen man en vrouw zien als het gevolg van culturele verwachtingspatronen. Ze verwijt feministen dat ze al te vaak de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen negeren. Een oneerlijke aanval en vooral een al te eenzijdige visie op het feminisme.

...