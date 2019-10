In haar soms hoogdravende maar desalniettemin entertainende boek pleit Shahidha Bari voor een herwaardering van de mogelijkheden die onze schoenen ons geven.

Er hangt al jaren een postkaartje van Manets Olympia boven mijn nachtkastje. Ik dacht dus dat ik elk detail van het schilderij van de onbeschaamde courtisane kende. Toch was het pas tijdens het lezen van Shahidha Bari's Dressed dat mij voor het eerst haar slippers opvielen. Elegant in blauw en crème, een maatje te klein, maar overduidelijk niet gekozen om hun functionaliteit. Het zijn wat de Franse schrijver Rétif - die zijn naam gaf aan retifisme, een schoenenfetisj - in de achttiende eeuw venez-y-voir-schoenen noemde en wat we vandaag kennen als fuck-me- botjes. Nu ja, fuck-me-slippers.

...