Twaalf internationale artiesten reizen af naar Antwerpen van 20 tot 24 mei. Daar nemen ze deel aan een artistieke bootcamp om de kunstzinnige stad op een ongeëvenaarde manier te ontdekken.

'Antwerpen bruist van creativiteit.' Dat zegt Discover Antwerp Trough Experience (D.A.T.E), een organisatie die de creativiteit van de grootste stad van Vlaanderen in de schijnwerpers zet. Niet alleen mode of design haalt er inspiratie, ook architectuur, muziek en kunst is ten volle aanwezig. Denk maar aan Rubens, Luc Tuymans, Tomorrowland of de Antwerpse Zes.

Creatievelingen afkomstig van Tokio, Parijs, Tel Aviv en andere wereldsteden brengen een bezoekje aan onze havenstad om zich te laten inspireren. Vier dagen lang ontdekken deze 'anciens', zoals Spaans ontwerper José Antonio Roda en beeldend kunstenaar Pawel Nolbert, Antwerpen op een originele manier 'weg van de platgereden paden', aldus D.A.T.E. Ze volgen workshops, leren de stad al fietsend kennen, bezoeken kunstgalerijen, studio's en start-ups en ontmoeten het lokaal talent.

Na D.A.T.E. blijven sommige virtuozen hangen en richten ze nieuwe projecten op. Zo cureerde Nabil Nadifi, een Frans-Marokkaanse fotograaf en curator uit Oost-Londen, een streetart expo van de New Yorkse straatartiest Brandon Isralsky in de voormalige kunstgalerij Paris Texas.