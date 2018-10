Coca-Cola, Pepsi en Nestlé grootste merken onder plasticvervuiling

De aandacht voor de plasticvervuiling in de oceanen neemt wereldwijd toe, maar de aandacht gaat in de eerste plaats naar de consument. Die moet bij zijn aankopen maar zoeken naar producten zonder plastic. Daarbij wordt al eens vergeten dat het grote bedrijven zijn die al dat plastic produceren, zegt Break Free From Plastic, een alliantie van verschillende milieuorganisaties.

Merkvervuiling

Om te weten welke bedrijven dat zijn liet de organisatie de bijna 200.000 stukken plastic onderzoeken die bij 239 schoonmaakacties in 42 landen over de hele wereld werden verzameld. Telkens werd onderzocht of het plastic getraceerd kon worden tot een bepaalde producent. Het resultaat: een rangschikking met Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé en Danone aan het hoofd. Ze worden gevolgd door bedrijven als Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Mars en Colgate-Palmolive.

De meest gevonden soort was polystyreen, dat op de meeste locaties niet recycleerbaar is. Het wordt op de voet gevolgd door PET.

'Dit soort merkenonderzoek biedt onbetwistbaar bewijs voor de rol die bedrijven spelen in de aanhoudende plasticcrisis', zegt Von Hernandez van Break Free From Plastic. 'Door dergelijke problematische en onrecycleerbare verpakkingen te gebruiken in hun producten, zijn deze bedrijven schuldig aan de vervuiling van de planeet op een gigantische schaal. Het is tijd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en de verantwoordelijkheid niet langer afschuiven op de burger.'

Europa

Ook op de Europese stranden vormen Coca-Cola, PepsiCo en Nestlé de grootste vervuilers. Samen zijn ze goed voor bijna de helft (45 procent) van al het plastic dat gevonden werd. In Australië zijn dat 7-Eleven, Coca-Cola en McDonald's, samen goed voor maar liefst 82 procent van de gevonden plasticvervuiling.

De topvervuilers in Azië zijn naast Coca-Cola, Perfetti van Melle en Mondelez International, samen verantwoordelijk voor 30 procent van de gevonden vervuiling. In Afrika zijn ASAS Group, Coca-Cola en Procter & Gamble goed voor bijna driekwart (74 procent) van de verzamelde items.

Verantwoordelijk

'Deze merkenonderzoeken plaatsen de verantwoordelijkheid opnieuw waar die hoort: bij de bedrijven die eindeloze hoeveelheden plastic produceren dat uiteindelijk in de oceaan terechtkomt', zegt Griffins Ochieng, programmacoördinator bij het Centre for Environment Justice and Development in Kenya.

'We hebben schoonmaakacties gehouden op twee locaties in Kenia om de ergste vervuilers te identificeren en ze ter verantwoording te roepen. Het is dringender dan ooit om van onze plasticverslaving af te raken, voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de oceaan voor hun levensonderhoud, gezondheid en welzijn.'

Filipijnen

Eenzelfde boodschap op de Filipijnen. 'Wij betalen hier de prijs voor de goedkope verpakkingspolitiek van internationale bedrijven', zegt Abigail Aguilar van Greenpeace in Zuidoost-Azië. 'In de Filipijnen maken we hele stranden schoon en de volgende dag liggen ze weer even bezaaid met plastic. Door dit soort merkenonderzoeken kunnen we een naam kleven op de ergste vervuilers en eisen dat ze stoppen met de productie van zoveel plastic.'

'De merkenonderzoeken bieden geen compleet beeld van de plasticvervuiling door die bedrijven, maar ze geven wel de beste indicatie op dit moment van wie wereldwijd het meeste vervuilt', stelt Break Free From Plastic. De organisatie roept de bedrijven op om het gebruik van wegwerpplastic drastisch terug te dringen en te kiezen voor innovatie en alternatieve distributiesystemen.