Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Chris Dercon (61) leidde de voorbije dertig jaar onder meer het Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), het Haus der Kunst (München) en Tate Modern (Londen). Hij werd in januari directeur van de Franse koepelinstelling Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

Ik was bang om een slecht kunstenaar te worden. Als tiener tekende en schilderde ik vrij aardig, maar als jonge performancekunstenaar begreep ik snel dat anderen veel beter waren. Dan maakte ik me liever nuttig aan de andere kant, als een soort van doorgeefluik, iemand die dingen mogelijk maakt. Spijt heb ik nooit gehad. Expo's bedenken en samenstellen, jong talent kansen geven, de komende jaren de renovatie van het Grand Palais in Parijs: ik ben altijd met spannende dingen bezig geweest.

...