Een gemiste kans, een onvervulde droom of vragen over de toekomst: deze Chinese horoscoop vertelt waar je je deze week aan kan verwachten.

Rat

Ratten gebruiken alle middelen die ze kunnen vinden om een situatie recht te trekken. Soms moet je je zeer hard inspannen, maar het resultaat zal je uiteindelijk niet ontgoochelen. Het zal je in ieder geval de kans geven om een zomer door te brengen zonder grote kopzorgen.

Buffel

Voor Buffels die al lang samen zijn met hun partner, is dit een week waarin je voorzichtig moet zijn. Je komt immers terecht in een omgeving waarin de verleidingen groot en talrijk zijn. Laat het geen reden zijn om niet toe te geven aan de geneugten van de zomer, zoals een terrasje of... niets doen.

Tijger

Voor vrijgezellen is het niet uitgesloten dat de ideale partner deze week komt aankloppen. Als vanzelf: Tijgers moeten zich op geen enkele manier inspannen of zich anders voordoen dan ze echt zijn. Voorts is het genieten van alles wat de zomer in deze toch wel bijzondere tijden te bieden heeft.

Kat

Het ontbreekt je niet aan energie of motivatie om het initiatief te nemen voor een paar zomerse activiteiten met vrienden of naasten. Dat Katten op die manier de kar trekken, zal zeer geapprecieerd worden. Bovendien staat je partner altijd klaar om een handje toe te steken.

Draak

Je hebt het gevoel dat je stilaan diep in je energiereserves aan het tasten bent. Het belet Draken niet om met volle teugen van ieder moment te genieten. Misschien moet je nog wat meer pauzes nemen, zodat je eens helemaal kan ontspannen. In de liefde is ieder moment met zijn tweetjes een feest.

Slang

Het is bekend: Slangen houden van huiselijke warmte. Je vrienden moeten dus niet verwachten dat je de hele avond voor een barbecue of een gesprekje in de buurt bent. Zelf heb je er geen probleem mee om 'neen' te zeggen, en je wederhelft zal het roerend met je eens zijn...

Paard

Paarden hebben de voorbije weken het pad geëffend en komen nu heel dicht bij hun doel. Het wordt dan ook een periode waarin je het ene succes na het andere binnenrijft. Zo kom je in de verleiding om de lat nog wat hoger te leggen, maar dat is precies was je nu even niet doet.

Geit

Voor Geiten die in deze periode aan het werk zijn, lijkt het behoorlijk druk te worden. Je worstelt daar toch wel wat mee, want eigenlijk wilde je het wat rustiger aan doen. Laat je gewoon leiden door je buikgevoel, en aarzel ook niet om het toeval te laten spelen. Je zal aangenaam verrast zijn!

Aap

Apen zijn gevoelig voor smaken, geuren en al die kleine dingen die zowel ziel als hart kunnen prikkelen. In deze periode heb je inderdaad al je zintuigen op scherp. Je bent ervan overtuigd dat je het geluk aan je kant hebt. Een paar onvoorspelbare gebeurtenissen zullen dat inderdaad bewijzen.

Haan

Hanen beseffen niet dat de klok tikt. Voor je het weet is de dag voorbij. Je bent dan ook constant bezig, indien niet op het werk dan wel thuis of op je vakantiebestemming. Je krijg zelfs zin om hier en daar een tandje bij te steken, maar misschien is dat niet verstandig: je energie is niet onuitputtelijk.

Hond

Alles wat Honden in deze periode aanraken, wordt een succes. Bovendien beleef je heel veel plezier aan alles wat je doet. Ook voor je relatie zijn het gouden dagen. Je slaagt er telkens weer in om je de persoon die zijn leven deelt op sleeptouw te nemen in de wondere wereld van het onverwachte.

Zwijn

Je hebt wilde plannen. Zwijnen voelen zich sterk genoeg om bergen te verzetten. Natuurlijk mag je de lat best wat hoger leggen, maar je moet er ook over waken dat je niet overhaast te werk gaat. Zorg voor ieder detail is in deze periode meer dan ooit de sleutel die je nodig hebt om te slagen.

