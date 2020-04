Nu iedereen in zijn kot blijft, gaan wij kijken wat mensen zoal doen om het daar draaglijker te maken, voor zichzelf en voor anderen. Deze week: Felice Miluzzi (39) van restaurant Rossi in Leuven, in 2018 de beste Italiaanse chef van het land volgens Gault Millau. Samen met zijn vrouw Yue Gu post hij kookvideo's die zelfs de meest vastgeroeste amateurs opnieuw achter het fornuis krijgen.

'Ik voel me niet fotogeniek, dus de eerste keren dat we onze video's opnamen, geneerde ik me. Tegelijk was ik vastbesloten er mee voor te zorgen dat mensen binnenblijven en wilde ik hen helpen bij die essentiële activiteit: gezellig samen eten. Ik ben zelf geprivilegieerd op dat vlak. Ik groeide op als een wild kind midden in de natuur, op een familieboerderij met onze eigen dieren, groenten en fruit. In Grotti (in Centraal-Italië, red.) zijn de mensen eenvoudig, maar vrijgevig. Zoals mijn levenswijze oma ...

