Charles Snoeck, program manager van Beyond Chocolate, is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. Als expert in duurzame chocoladeproductie vraag hij zich af 'waarom we slechts de helft van het beschikbare potentieel benutten.'

Als we een echte stap willen zetten richting een duurzame en inclusieve maatschappij, dan moeten we ervoor zorgen dat vrouwen overal ter wereld de kans krijgen om hun potentieel en capaciteiten ten volle te benutten.

Dat begint uiteraard bij toegang tot kwaliteitsvolle educatie. In cacaoproducerende gemeenschappen in West-Afrika valt het op dat jonge meisjes - wanneer ze al tot een school kunnen geraken - aanzienlijk minder tijd op schoolbanken spenderen dat jongens. Als gevolg zijn er minder goed opgeleide meisjes, en ook opmerkelijk minder vrouwen in leidinggevende posities. Terwijl ze in werkelijkheid minstens evenveel werk leveren op en rond de cacaoplantages, worden vrouwen vaak uitgesloten wanneer het gaat over toegang tot land, het nemen van belangrijke beslissingen of wanneer er geld ter sprake komt.

Wanneer vrouwen zich volledig kunnen ontplooien, wordt de hele cacao-gemeenschap er beter van

Dat is niet alleen oneerlijk, maar betekent ook dat vrouwen op die manier de kans wordt ontnomen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de familie en gemeenschap. Het is dus vooral ook een gemiste kans. Stuk voor stuk lijken cases ons aan te tonen dat wanneer vrouwen ondersteund worden om zich volledig te ontplooien, de hele cacao-gemeenschap er beter van wordt. Het is ook een slimme investering op lange termijn, want moeders die een beter inkomen verdienen, sturen makkelijker hun kroost naar school, inclusief de meisjes.

Daarnaast - en zeker niet onbelangrijk - toont onderzoek aan dat de kwaliteit van de cacaobonen erop vooruit gaat wanneer vrouwen in de plantage kunnen investeren. En zo dus ook de smaak van onze chocolade.

