'Meer diversiteit is een bron van creativiteit en innovatie. Voor bedrijven leidt dat tot betere resultaten. Waar wachten we eigenlijk nog op?', vraagt Melexis CEO, ondernemer en ex-politicus Françoise Chombar zich af naar aanleiding van de 110e Internationale Vrouwendag.

100 jaar. Zolang duurt het nog om de genderkloof de wereld uit te helpen als we verder gaan op hetzelfde elan van de laatste tien jaar. Dat blijkt uit het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum. De UN Women stellen dan weer vast dat het aan het huidige tempo nog 130 jaar duurt voor pariteit wordt bereikt bij staatshoofden. Bij financiële instellingen wordt wangedrag van vrouwen harder gestraft. In de wetenschap is er het Matilda-effect: prestaties van vrouwelijke wetenschappers worden onterecht toegeschreven aan hun mannelijke collega's. Slechts 34 procent van de zelfstandige ondernemers in de EU is vrouw. Ik las ooit een grappige en tegelijk droefgeestige uitspraak: er zijn meer CEO's met de naam John in de S&P1500 dan alle vrouwelijke CEO's samen. Je zou voor minder boos worden.

Zolang vrouwen en mannen niet gelijk vertegenwoordigd zijn in alle rangen en standen van onze samenleving, is Internationale Vrouwendag hard nodig. Wij vrouwen leven in een wereld die door en voor mannen is gemodelleerd. Geen wonder dat vrouwen meer slaap nodig hebben dan mannen, want fighting the patriarchy is exhausting.

Het kan beter. Het WEF verheldert in hun rapport dat genderevenwicht voor meer concurrentiekracht zorgt, het BNP verhoogt en de menselijke ontwikkeling bevordert. Genderevenwicht is dus even positief voor mannen als voor vrouwen. Trouwens, meer diversiteit - en meer dan alleen genderdiversiteit - is een bron van creativiteit en innovatie. Voor bedrijven leidt dat tot betere resultaten. Waarop wachten we eigenlijk?

Vrouwen zijn net zo intelligent als mannen, maar hun motivatie is anders

Het kan sneller. Ik wil geen 100 jaar wachten. Ik wil het eigenlijk zelf nog beleven, dat genderevenwicht. En er is een oplossing: de grootste genderkloof gaapt namelijk in de economische participatie. Onze economie wordt steeds technologischer en digitaler. Iedereen kent het immense tekort aan STEM-geschoolde mensen. En laat daar nu net de opportuniteit liggen: als we het aantal vrouwen in STEM-opleidingen en STEM-jobs exponentieel kunnen laten groeien, dan dichten we veel sneller de economische kloof en, geloof me, de rest volgt vanzelf.

Het kan anders. Vrouwen zijn net zo intelligent als mannen, maar hun motivatie is anders. Vrouwen leggen meer nadruk op het welzijn van mens en milieu. Daarom is het dichten van de genderkloof een echte win-win voor vrouwen én mannen. Daarom ben ik een fervente STEMiniste, een samentrekking van STEM (science, technology, engineering, mathematics) en feministe. In haar schitterende artikel Enough Leaning In. Let's Tell Men to Lean Out in de New York Times schreef Ruth Whippman dat onze samenleving minder nood heeft aan grootse en polariserende mannelijkheid en meer aan vrouwelijke normen en waarden: samenwerking, luistervaardigheid, nederigheid, respect. Is dat constante haantjesgedrag en de verwachting om steeds sterkte uit te stralen niet uitputtend? Terwijl mannen zich ook vaak onzeker en kwetsbaar voelen? Het is inderdaad een verkeerde tegenstelling, die van vrouw versus man. Eigenlijk gaat het om macht en de drang om de ander te onderwerpen. Terwijl een samenleving waarin alle mensen de moed hebben om elkaar gelijk te behandelen tot meer welzijn en welvaart leidt. Want ieder talent telt.

Daarom is Internationale Vrouwendag ieder jaar een herinnering: we zijn er nog niet, maar we komen er wel, want we hebben er allemaal bij te winnen, vrouwen, mannen, en iedereen ertussenin.

